Talete SpA comunica che a causa della notevole richiesta idrica da parte delle utenze a valle del serbatoio Barco, sta mancando l’erogazione idrica nelle abitazioni poste a monte del serbatoio stesso.

Per ridurre al minimo il disagio l’azienda in queste ore sta dirottando in zona due autocisterne che saranno parcheggiate in località San Lorenzo e in località Fabrece.

Talete SpA comunica inoltre che nella giornata di domani si sperimenteranno manovre utili alla soluzione del problema.