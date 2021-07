ASC Aps aderisce alla consultazione sull’alimentazione sostenibile lanciata dalla Ministra Dadone in occasione del Forum mondiale sull’alimentazione.

ASC aps ha sensibilizzato a portare il loro contributo i quasi 2.500 operatori volontari in servizio presso gli Enti aderenti, insieme agli oltre 800 adulti che, nella veste di operatori locali di progetto, li accompagnano durante l’anno di servizio.

“La posta in gioco sulla qualità dell’alimentazione – dichiara Licio Palazzini presidente ASC Aps – è alta sia per le singole persone (salute/obesità) sia per le economie e il clima. Fino ad oggi l’alimentazione è stata più occasione di sfruttamento e conflitto che opportunità per tutti. Anche le relazioni fra gli Stati e la pace sono a pieno titolo coinvolti dalle soluzioni che verranno date alla qualità dell’alimentazione oggi e nei prossimi anni. Il Servizio Civile Universale, promotore di educazione alla pace, è naturalmente coinvolto. Per questo abbiamo sollecitato tutte le nostre persone a contribuire con idee, proposte, critiche”.