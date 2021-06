Nell’isola solo il 91,5% degli studenti dell’ultimo anno è stato ammesso alla prova di diploma. Le ragioni? Tante, è una questione di “contesto sfavorevole”

Solo il 91,5% degli studenti e studentesse iscritti all’ultimo anno delle superiori della Sardegna è stato ammesso all’esame di maturità. Nell’isola sono 13.264 in totale quelli chiamati dal 14 giugno scorso scorso a sostenere l’esame, con la nuova formula (solo orali) dettata dalla pandemia. Rispetto ai 12.680 del 2020, quest’anno i maturandi e le maturande sardi sono 600 in più. Ma la regione è maglia nera in Italia per percentuale di ‘scartati ‘ in vista della prova di diploma.