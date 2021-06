Bracciano, appuntamento con la cultura, al Chiostro una mostra di pittura

Da domani per tre giorni appuntamento con la Cultura a Bracciano. Al Chiostro degli Agostiniani si terrà la mostra di pittura presentata dall’artista contemporaneo Gheorghe Untu nei giorni 18, 19 e 20 giugno 2021 presso il chiostro degli Agostiniani dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. La mostra è patrocinata dal Comune di Bracciano.

Nato in Moldavia nel 1964 e trasferitosi in Italia alle soglie del duemila, Gheorghe Untu vive a Bracciano, dove lavora in solitudine, quasi isolato. Ha studiato presso il Liceo d’arte Repin di Chisinau (Moldavia).