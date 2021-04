È la prima Superluna del 2021 e apparirà più grande del 7%

La Luna Rosa, la seconda luna piena più grande del 2021, brilla da questa mattina dalle ore 5:30 circa, ma gli appassionati di astronomia potranno ancora ammirarla al culmine della sua vicinanza alla Terra, attorno alle ore 17:20.

Per osservarla, dovremo aspettare che il nostro satellite sorga dall’orizzonte, verso le ore 20:30. In caso di meteo avverso, sarà possibile vederla in tempo reale grazie alla diretta di Astronomitaly:

https://www.astronomitaly.com/blog/comunicati-stampa/la-notte-della-superluna-rosa-di-aprile-diretta-video-nazionale

Nonostante il suo nome, la luna rosa di Aprile non sembrerà effettivamente rosa.

L’attributo rosa, tuttavia, non ha nulla a che vedere con la colorazione della luna, ma deriva dal muschio rosa, “phlox subulata”, pianta originaria degli Stati Uniti che fiorisce in primavera.

Altri nomi per la luna rosa includono: Sprassing Grass Moon, Egg Moon, Moon Fish.

La Luna Rosa è anche considerata un simbolo di ottimismo.

Jacqueline Velia Guida