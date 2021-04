Ugo Baldi è stato confermato delegato del Coni per la provincia di Viterbo, per il quadriennio olimpico (2021-2024). Il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola ha firmato la nomina nel corso dell’ultima Giunta Regionale. “E’ il riconoscimento al buon lavoro di squadra svolto da Ugo nel precedente mandato – ha detto il numero uno dello sport laziale Riccardo Viola – che ha portato ottimi risultati per il territorio viterbese in termini di iniziative sportive e sociali”.