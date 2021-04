Premio Amnesty ai Negramaro

“Dalle mie parti” dei Negramaro è la canzone vincitrice per il 2021 del Premio Amnesty International Italia nella sezione riservata ai big della canzone italiana. La canzone, scritta da Giuliano Sangiorgi, parla di immigrazione ed è all’interno del cd Contatto. La premiazione avverrà il 25 luglio durante la serata finale della 24ª edizione di «Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty». Il festival a Rosolina Mare (Rovigo). Aperto fino al 3 maggio il bando per gli emergenti (www.vociperlaliber ta.it).