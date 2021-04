Carburanti, ri-aumento dei prezzi

Secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico pubblicati ora, rincarano i prezzi dei carburanti, che si attestano, in modalità self service, a 1,574 euro al litro per la benzina e a 1,436 euro per il gasolio.

“Dopo la pausa pasquale, purtroppo riprende la risalita dei carburanti. Il rialzo settimanale è quasi impercettibile, ma quello che preoccupa è che si interrompe il trend in discesa che durava dal 29 marzo, proprio nel momento in cui stanno per ricominciare gli spostamenti degli italiani” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Anche perché, dall’inizio dell’anno, dalla rilevazione del 4 gennaio, ossia in 3 mesi e mezzo, un pieno da 50 litri è aumentato di 6 euro e 65 cent per la benzina e di 5 euro e 83 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, del 9,2% e dell’8,8%. Su base annua è pari a una stangata ad autovettura pari a 160 euro all’anno per la benzina e 140 euro per il gasolio” prosegue Dona.