“Da lunedì saranno caricati circa mezzo milione di certificati vaccinali nel Fascicolo sanitario elettronico per gli assistiti del Lazio che hanno completato il percorso vaccinale. Il 15% ha già consultato il proprio attestato vaccinale che ha un sigillo digitale di garanzia la cui autenticità è verificabile attraverso la App Salute Lazio ed è disponibile anche in lingua inglese. Il Lazio è pronto per la ‘Green Card’”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.