Calcio, bene le viterbesi

La Viterbese pareggia in casa con il Potenza. 2-2. In vantaggio con Murilo, la squadra di Taurino subisce un uno due dai lucani, che pareggiano con Romero e sorpassano con Salvemini. A una manciata di secondi dal triplice fischio un colpo di testa di Baschirotto sigilla la divisione della posta. In serie D il Monterosi ottiene la settima vittoria di fila battendo 2-0 il Nola. Le reti sono state griffate entrambe nella ripresa da Costantini. Vince di rimonta la Flaminia Civita Castellana, che ha la meglio per 3-2 sullo Scandicci. La squadra civitonica porta a casa tre punti di platino nella corsa salvezza battendo in rimonta i toscani e giocando novanta minuti esatti in dieci minuti per l’espulsione del portiere Alessandro Grussu dopo appena 20 secondi. Tre punti pesanti che mettono la Flaminia a otto lunghezze dallo stesso Scandicci, ora terzultimo, e consentono ai civitonici di restare agganciati al gruppetto che lotta per la salvezza diretta