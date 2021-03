La scuola Santa Maria del Paradiso festeggia Dante

La scuola Santa Maria del Paradiso festeggia il Dantedì del prossimo 25 marzo proponendo ai propri alunni di ispirarsi alla Divina Commedia, con lavori dedicati ai personaggi di Dante. Il progetto coinvolge tanto la scuola primaria che quella secondaria di primo grado. In particolare, i più grandi hanno scelto la loro terzina preferita accompagnandola con un’immagine fotografica evocativa scattata da loro stessi. Il tutto è confluito in un video che verrà diffuso nella giornata di Giovedì sul canale Facebook e sul sito della scuola.

Nel pomeriggio, alle ore 16, diretta su Facebook condotta dal prof.Paolo Tassoni per presentare il recente saggio di Gianluca Zappa, “La pietra e la cattedrale” (edizioni di Pagina). Tramite un dialogo-intervista l’autore, l’incontro vuole essere un’occasione per mettere in evidenza alcuni aspetti del poema di Dante e per riproporne la lettura, secondo una interpretazione che pone al centro l’esperienza dell’uomo, la sua libertà e il suo desiderio.