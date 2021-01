Ripartiamo dai ragazzi

Questa pandemia sta creando danni ingenti non solo a livello sanitario, non solo a livello economico, il danno più grosso riguarda i nostri figli, dai più piccoli agli adolescenti. Saranno loro i maggiori colpiti da questa enorme crisi. Si sono visti privati della libertà di crescere fra i propri coetanei, sono costretti in casa in compagnia inevitabile dei social, che oltretutto non fa che alienarli ancora di più. Anche la chiusura della scuola per gli adolescenti non solo li sta privando di una formazione culturale, li sta costringendo a crescere isolati dal confronto diretto con i professori, con i propri compagni, confronti che li aiutano a crescere e stare in società.

Sono privati dalla scoperta dei primi amori, fisiologico in questa fascia d’età. Per alcuni sarà normale ritornare alla normalità quando tutto sarà finito, per molti, forse per tanti sarà complicato. Avremmo figli più chiusi, solitari e purtroppo carenti culturalmente. Eppure di loro non si occupa nessuno. Si parla giustamente del grave problema economia e non si fa alcuna menzione al problema sociale dei più giovani.

Ecco perché da oggi inauguriamo la pagina www.lagone.it e strumenti vari di comunicazione “Ripartiamo dai Ragazzi” dove ragazzi è inteso in senso lato, comprende anche i bambini. Non potremo fare tanto a livello nazionale, potremmo è questo è il mio obiettivo è delle persone che insieme a me vogliono aiutare i nostri figli, fare tanto a livello comunitario, per Bracciano, perché è qui che io vivo. Il mio messaggio di mamma di due ragazze adolescenti che come tutti stanno soffrendo per la mancata libertà, e come possono stanno arrancando nel mondo dell’amicizia.

Ripartiamo dai Ragazzi è una pagina aperta, in cui potersi confrontare, anche nelle dirette con i vari professionisti pronti a rispondere alle vostre domande. Io un progetto per i nostri Ragazzi c’è l’ho, insieme lo svilupperemo e daremo loro nuova “vita”.

Ci vediamo nella pagina www.lagone.it e strumenti vari di comunicazione “Ripartiamo dai Ragazzi”

L’Associazione L’agone Nuovo, da anni impegnata sui problemi adolescenziali e non solo, affiancherà e supporterà con propri Specialisti questo problema, cercando di dare risposte alle varie problematiche in atto.

Elisabetta Mulas