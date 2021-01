“Uncem è in stretto contatto con Sindaci delle aree alpine e appenniniche colpiti da forti nevicate nelle ultime 48 ore. L’impegno dei Sindaci è decisivo. Lavoro giorno e notte per coordinare la pulizia delle strade, il raggiungimento di tutte le frazioni, evitarne l’isolamento e monitorare eventuali criticità sulle reti, viarie e di telecomunicazioni. Ringraziamo Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, pezzi portanti del Sistema nazionale e locale di Protezione Civile. Sono moltissimi i volontari impegnati. La rete territoriale è fortissima e vede nei Comuni un pezzo portante per evitare danni, isolamento, emergenze. Ciascuno fa la sua parte, certamente, ma è indubbio che il ruolo dei Sindaci in queste ore di forti nevicate vada ben oltre l’impegno amministrativo. È amore per le proprie comunità e il proprio territorio. Che richiede adeguati riconoscimenti, rispetto e risorse ove servano per superare le criticità. Eventi meteorologici di questo genere sono sempre più ricorrenti. Non sono eccezionali come qualche gestore delle reti viene a dirci per legittimare bassi livelli di manutenzione. Ribadiremo come Uncem ai Prefetti che occorre un piano strutturale per interrare linee aree in modo da assicurare continuità di servizi in tutto il sistema alpino e appenninico”.

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, l’Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani.