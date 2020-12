Dopo essersi rifiutato per una settimana, Trump firma il nuovo pacchetto di aiuti anti covid da 900 miliardi di dollari.

Evitato in extremis lo shutdown del governo federale Tweet Aiuti per 900 miliardi, dal congresso Usa via libera al piano Usa, oggi si vota il piano da 900 mld per stimolare l’economia 28 dicembre 2020.

Il presidente Donald Trump ha finalmente firmato la legge di aiuti per la crisi innescata dal coronavirus e un emendamento al bilancio annuale che eviterà la sospensione di molti servizi federali.

La firma arriva appena in tempo, prima di questa sera quando sarebbe iniziato lo ‘shutdown’. Dopo mesi di inattività, la scorsa settimana il Congresso aveva approvato un pacchetto di aiuti da 900 miliardi di dollari e un disegno di legge di spesa di mille e quattrocento miliardi di dollari per finanziare il governo federale fino al prossimo settembre.

Il pacchetto di stimolo includeva pagamenti diretti di 600 dollari a singoli e famiglie, maggiori indennità di disoccupazione, aiuti per le piccole imprese e finanziamenti per la distribuzione del vaccino Covid-19.

Il destino di quel disegno di legge, è rimasto nel limbo perché per una settimana Trump ha minacciato di far saltare l’accordo – che la sua stessa amministrazione ha negoziato e nonostante che i sussidi di disoccupazione per milioni di americani siano scaduti sabato – definendo il pacchetto di stimoli una vergogna e chiedendo che i pagamenti diretti venissero aumentati da 600 a 2.000 dollari. Se il presidente avesse posto il veto al disegno di legge, la Camera e il Senato – che hanno approvato la legge con margini schiaccianti – avrebbero potuto annullare il veto.

“Capisco che voglia essere ricordato per aver sostenuto grandi sussidi, ma il pericolo è che venga ricordato per il caos, la miseria che ha causato se lascia che questo scada”, aveva detto ieri il senatore repubblicano Pat Toomey a Fox News.

(RaiNews)