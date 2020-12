Intrattenimento, film e produzioni animate in prima visione. Queste le proposte di Rai Ragazzi per il palinsesto natalizio di Rai Yoyo e Rai Gulp. Fino all’8 gennaio 2021 saranno tante le proposte per i bambini e le loro famiglie, per un Natale sicuramente diverso dagli altri anni e dove tutti saranno ancora più in casa. Per questo Rai Ragazzi ha previsto numerosi appuntamenti quotidiani per trascorrere insieme un sereno Natale.

RAI YOYO

Sarà un Natale ricco appuntamenti quello su Rai Yoyo con nuove serie animate, film ed episodi natalizi con i personaggi più amati del canale.

Da lunedì al venerdì puntate a tema natalizio all’interno dei programmi “L’Albero Azzurro” (alle ore 16.15), “La posta di Yoyo” (alle 17) e “Diario di Casa” (alle ore 18.35). In particolare “Diario di Casa” è diventato “Diario di Casa a Natale”. Questi giorni di festa, ancora segnati dall’emergenza, quest’anno avranno un sapore particolare per i più piccoli e per gli adulti che gli sono accanto. E’ a loro che il programma si rivolge, arricchendo la proposta che ha portato la trasmissione a ottenere il successo e il gradimento che il pubblico di grandi e piccini gli hanno tributato. I video dei bambini saranno dedicati ai temi del Natale, spaziando da chi costruisce il tradizionale albero con materiale di riciclo, a chi propone la ricetta tipica del dolce della propria regione, e alla fantasia che i bambini scateneranno durante le festività.

Ma sotto l’albero di Rai Yoyo ci sono tante nuove serie di animazione. A partire dagli episodi inediti di “Topo Gigio”, in onda tutti i giorni alle 18 e alle 22.10 (e dal lunedì al venerdì alle 9.05) con nuove avventure per il topo più famoso della tv.

Su Rai Yoyo, alle 18.10, sono arrivate le nuove puntate di “Bing”. Gli episodi inediti della serie beniamina dei più piccoli continuano a seguire il comportamento e la crescita del coniglietto Bing, che affronta sfide che sembrano alla sua portata, si rivelano spesso più grandi di lui ma alla fine diventano superabili quando Bing trova la chiave giusta. E il 6 gennaio, alle ore 18 e alle 21.20, ci sarà anche uno speciale natalizio.

Non mancano gli speciali natalizi in prima visione di alcune delle serie più amate. Giovedì 24 dicembre, alle ore 20.50, andranno in onda due nuovi episodi natalizi dei PJ Masks, che saranno replicati anche venerdì 25 dicembre alle 14.35. Torna anche Ricky Zoom con un’anteprima speciale della seconda stagione: sei nuovi episodi, a partire da mercoledì 23 dicembre, tutti i giorni, alle 9.55 e alle 16.30, sull’amicizia e le acrobazie di quattro piccole moto capeggiate dall’intrepido Ricky Zoom, la scattante piccola moto rossa da soccorso.

Domenica 20 dicembre, alle 12.15 e alle 14.55, debuttano “Le storie di Lupin”, un’innovativa coproduzione di Rai Ragazzi con France Télévision, realizzata dalla francese Xilam e Maga Animation di Monza. Le storie del piccolo lupo che sogna di essere come gli eroi delle fiabe prendono vita come in un libro pop-up. Ma di racconto in racconto, sembra che per un lupetto come lui ci sia solo posto nel ruolo di piccolo lupo cattivo.

“Volersi bene. Perché nulla è impossibile per chi possiede l’aura dell’amore, l’energia più potente dell’universo.”: è questo il filo narrativo alla base di “One Love”, dieci cortometraggi animati creati da Andrea Zingoni per i bambini di età prescolare, che a partire da martedì 22 dicembre alle 10.20, propone due nuovi personaggi adorabili, Amo e Ama, tra canzoncine e ritornelli per i più piccoli e per tutta la famiglia firmati da Dario Brunori, il noto cantautore Brunori Sas, e Domenico Palermo. Il racconto, la musica, i colori, le parole, il rapporto “sostenibile” con l’ambiente, i valori universali trasmessi, le emozioni protagoniste di ogni singolo episodio, tutto in “One Love” è stato concepito per permettere una stimolante partecipazione da parte del pubblico.

E come tradizione non mancano le nuove “Canzoni animate dello Zecchino d’oro”. Da sabato 26 dicembre, appuntamento tutti i giorni, alle 18.55 e alle 21.50 con tutti i videoclip animati delle nuove canzoni della celebre gara canora, prodotti da Rai Ragazzi e Antoniano di Bologna. Tra gli autori delle nuove canzoni figurano anche Simone Cristicchi, Francesco Tricarico, Leonardo Pieraccioni e Paolo Belli.

Infine, a partire dal 19 dicembre, ogni giorno, alle 18, andranno in onda gli speciali sulle feste di Natale e di fine anno: “Spike” (19 dicembre), “Pimpa Storia di Natale” (20 dicembre), “Mimi e Lisa” (21 dicembre), “Piccolo Grande Timmy – Sorpresa di Natale” (22 dicembre), “Pimpa e Olivia Paperina” (23 dicembre), “Spike 2” (24 dicembre), “Finalmente Natale” (25 dicembre), “Peppa Pig – episodi di Natale” (26 dicembre), “Snow Man e Snow Dog” (27 dicembre), “Molly Monster – Il Film” (28 dicembre), “Zog” (29 dicembre), “Che animale sei?” (30 dicembre), “Trecciolina e Senzasonno” (31 dicembre), “Shaun Vita da Pecora – I Lama in Fattoria” (1 gennaio), “Il topo brigante” (2 gennaio), “L’Ape Maia – Il Film” (3 gennaio), “Mimì e Lisa” (4 gennaio), “Pimpa – Olivia Paperina” (5 gennaio) e “Bing – Speciale Natale” (6 gennaio).

RAI GULP

Su Rai Gulp la grande novità è l’arrivo delle nuove stagioni di due serie di successo. A partire dalla terza stagione di “Penny On M.A.R.S.”, la serie italiana di grande successo internazionale dove sogni, segreti, amicizia e amore vivono a ritmo di musica. Appuntamento, dal lunedì al venerdì, alle 20.20. In un nuovo anno scolastico in cui le sue certezze in amore e amicizia vengono messe a dura prova, Penny decide di anteporre a sé stessa i bisogni degli altri, da una parte aiutando sua madre, che ha subito uno shock, a rimettersi in piedi e a lottare per l’affido di Pete; dall’altra spronando Vicky, ballerina talentuosa, ma sfigurata a causa di un grave incidente, a mettersi in gioco al M.A.R.S. e a maturare, trasformandosi da brutto anatroccolo a cigno.

Giovedì 24 dicembre, alle ore 17.25 e alle 22.20, andrà in onda, in prima visione, lo special “I colori del Natale”. Un mediometraggio prodotto da Rai Ragazzi e Enanimation sul Natale delle minoranze cristiane in Medio Oriente, protagonisti due ragazzini che riescono a ritrovare nelle piccole cose lo spirito della festa. Un film di fantasia che trae spunto dalle sempre maggiori difficoltà e pericoli per festeggiare la ricorrenza che incontrano queste comunità.

Da venerdì 25 dicembre, giorno di Natale, alle 18.55, arriva la quinta stagione di “Jamie Johnson”, la serie ambientata nel mondo del calcio giovanile. Dopo essersi tanto impegnato a coltivare le qualità necessarie per diventare un vero capitano e guidare i suoi compagni nella grande sfida della mitica Gothia Cup, negli episodi della quinta stagione Jamie si scontrerà con qualcosa che non aveva davvero messo in conto nella sua crescita di promettente calciatore.

Per quanto riguarda invece le serie animate torna “Paf il cane”, il simpatico cane ispirato al videogioco “Space Dog”. I nuovi episodi andranno in onda a partire da domenica 3 gennaio, alle ore 17.05.

Come tradizione su Rai Gulp non mancheranno tanti film a tema natalizio, molti dei quali in prima visione. Domenica 20 dicembre, alle 14.40 e alle 20.40, ci sarà il lungometraggio animato “Niko – Una renna per amico”. La piccola renna Niko vive in Lapponia e sogna un giorno di riuscire a volare come suo padre, componente delle leggendarie Forze Volanti che tirano la slitta di Babbo Natale. Venerdì 25 dicembre, alle 21.30 (e in replica sabato 26 dicembre alle 14.35) arriverà il sequel “Niko e Johnny – Due renne nei guai”.

Sabato 26 dicembre, alle 20.40, sarà proposto “Gli eroi del Natale”. A Nazareth, nove mesi prima della nascita di Gesù, il giovane asinello Bo, legato alla macina di un mugnaio, anela la libertà e sogna di far parte del corteo regale. La colomba Dave lo incita a liberarsi e, inseguito dal prepotente mugnaio, si rifugia in casa degli sposi Giuseppe e Maria.

Domenica 27 dicembre, alle ore 14.35 e alle 20.40, ci sarà “L’Ape Maia 2 – Le Olimpiadi di miele”.

Venerdì 1 gennaio, alle 14.55 ci sarà il film “Nut Job – Operazione noccioline”, mentre sabato 2 gennaio, alle 14.40 e alle 20.40 arriva “Bernie The Dolphin”.

Domenica 3 gennaio, alle 14.35 sarà proposto “Le avventure di San Nicola”, che narra la vera storia e le origini della leggenda di Babbo Natale, mentre alle 20.40 ci sarà “Angry Birds – Il Film”. Lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 gennaio, alle 14.35 e alle 20.40 sarà riproposta la saga de “Le regina delle nevi”, costituita da tre lungometraggi animati.

Giovedì 7 gennaio, alle 14.35, in prima visione sarà proposto “Peter Rabbit”, adattamento cinematografico della serie “Peter Coniglio”. Venerdì 8 gennaio, sempre in prima visione, alle 14.35 andrà in onda “Abel – Il figlio del vento”, storia del piccolo orfano Lukas che trova un aquilotto caduto dal nido e lo aiuta a sopravvivere e crescere.