Stanti le disposizioni governative per le prossime Festività, modifichiamo la data della prima “passeggiata guidata” del 2021.

Ci scusiamo per il “doppione” con i già-prenotati, contattati appena pubblicato il nuovo DPCM.

Invitiamo a non effettuare bonifici fino a conferma definitiva, attendendo inoltre le previsioni meteo per il 10-GEN.

A seguire anche i costi di iscrizione all’Associazione per l’anno entrante, specificando che anche i non-Soci possono partecipare alle nostre iniziative culturali.

I vantaggi dell’adesione – al di là del graditissimo sostegno dato all’Associazione stessa – permarranno anche a seguito della prevista trasformazione in Fondazione Onlus: sconti per visite e passeggiate, convenzioni in stipula, etc.

In calce riportiamo come d’abitudine le disposizioni di sicurezza che già applichiamo da mesi, secondo le varie Ordinanze relative ad attività culturali di questa fattispecie.

Domenica 10 gennaio 2021

Per le vie di Borgo, il rione dei chierici, dei pellegrini e delle cortigiane

Stretto tra la mole di Castel Sant’Angelo e la Basilica di San Pietro, questo rione venne ufficialmente inserito nella città sotto papa Sisto V nel 1586. Fino ad allora il Borgo era stato un quartiere oltre Tevere, strettamente legato al passaggio dei pellegrini diretti a San Pietro, e anche un’estensione del potere curiale con palazzi appartenenti alle famiglie legate ai pontefici.

Essendo esposto alle incursioni dei pirati, nell’852 il Borgo era stato difeso dalla costruzione delle mura Leonine e contava numerose Scholae di varie nazioni, Franchi, Sassoni, Frisoni e Longobardi, il cui compito era quello di assistere i connazionali giunti a Roma.

L’età d’oro di Borgo raggiunse il suo apogeo durante il regno dei due papi fiorentini, Leone X e Clemente VII, entrambi della famiglia Medici. Sotto quest’ultimo, il quartiere raggiunse una popolazione di 4.926 abitanti, quasi tutti scapoli e non romani. Ben nove dei venticinque cardinali di Curia, ognuno dei quali manteneva una corte di centinaia di persone, vivevano qui. Gli artisti più importanti (come Raffaello) acquistarono o costruirono le loro abitazioni in Borgo. La sola presenza femminile importante era quella delle così dette “cortigiane” o “prostitute oneste”, le quali erano le amanti di alti prelati e nobili.

Tra il 1936 e il 1950 la così detta Spina di Borgo venne demolita per fare posto all’apertura di Via della Conciliazione, che drammaticamente separò le due parti del rione così come oggi lo conosciamo.

Appuntamento: domenica 10 gennaio alle ore 10.00 davanti alla statua di Santa Caterina da Siena (a lato di Castel Sant’Angelo, Piazza Pia area pedonale).

Durata della visita guidata: 2 ore circa.

Costo omnicomprensivo (organizzazione, Guida, radio-auricolari per il miglior ascolto della nostra Guida):

€ 15,00 per i Soci, € 18,50 per i non-Soci

(non è obbligatorio il tesseramento all’Associazione)

Tesseramento per il 2021:

per Soci 2020 € 20,00, per Soci in anni antecedenti al 2020 € 25,00, per “mai Soci” € 30,00

(la tessera sarà consegnata in sede, alla prima visita/passeggiata guidata utile o spedita, a richiesta)

PRENOTAZIONI: mail amicideltevere@unpontesultevere.com; cell. 3397448084 – 3395852777

PAGAMENTO:

– su c/c presso Unicredit SpA, intestato ad ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEVERE, IBAN IT 03 L 02008 05021 000401070578

– da credito disponibile

Disposizioni da Ordinanze della Regione Lazio relativamente all’attività delle Guide Turistiche: