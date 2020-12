Carceri e virus, proroga domiciliari sino a gennaio

Nell’ambito del decreto legge Ristori arriva il via libera all’estensione sino al 31 gennaio 2021 delle misure per contenere il Covid nelle carceri, che prevedono la possibilità di scontare le pene ai domiciliari.

Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato la proposta di proroga per cui «un numero limitato di detenuti» potrà scontare la pena residua, di durata non superiore a 18 mesi, «in luoghi esterni al carcere (presso l’abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza) ». Per associazioni e radicali non basta: serve l’indulto.