Qualificazioni Mondiali 2022: il calendario dell’Italia

Milano, 9 dicembre 2020 – La Nazionale di Roberto Mancini debutterà nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, contro l’Irlanda del Nord, in casa, il 26 marzo 2021. Dopo qualche giorno, ecco le due trasferte consecutive per gli azzurri in Bulgaria (il 28 marzo) e in Lituania (il 31 marzo), prima della pausa. Si riprenderà a settembre, con il nuovo confronto con la Bulgaria (il 2 settembre) e soprattutto il primo dei due big match con la Svizzera (il 5 settembre in terra elvetica). L’ultimo impegno è in programma per il 15 novembre sul campo dell’Irlanda del Nord.

Il calendario completo

Italia-Irlanda del Nord (25 marzo, ore 20:45)

Bulgaria-Italia (28 marzo, ore 20:45)

Lituania-Italia (31 marzo, ore 20:45)

Italia-Bulgaria (2 settembre, ore 20:45)

Svizzera-Italia (5 settembre, ore 20:45)

Italia-Lituania (8 settembre, ore 20:45)

Italia-Svizzera (12 novembre, ore 20:45)

Irlanda del Nord-Italia (15 novembre, ore 20:45)

