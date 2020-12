Franceschini: “Una grande gioia rivedere la torre civica di Norcia restaurata”

“E’ una gioia rivedere la torre civica di Norcia restaurata”. Cosi il ministro per Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, in un video messaggio di saluto in occasione dell’inaugurazione della Torre Civica di Norcia.

“Sono stato più volte – ha continuato il Ministro – in quella piazza sventrata dal dolore delle persone, con i palazzi distrutti. Ho capito quanto impegno e tenacia c’era nelle persone nel ricostruire la città dove era e come era”. “Questo è un giorno importante perché il recupero è frutto di una collaborazione pubblico-privato, – ha detto Franceschini – per la quale vanno ringraziati tutti. Ringrazio anche Brunello Cucinelli per il grande contributo che ha dato”. In qualche modo va rivendicata la norma dell’art bonus – ha proseguito il Ministro – che ha consentito di fare in modo che le donazioni private siano spinte a essere fatte per il recupero del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese. La Torre civica di Norcia è un altro segno della ripresa. L’impegno che dobbiamo prendere – ha concluso Franceschini – è di non dimenticare mai l’Umbria e le città colpite, anche quando i riflettori si sono spenti”.