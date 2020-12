“Covid faccia il suo corso, teste di ca**o ne abbiamo fin troppe”, l’uscita della grillina Tritti

“Ci sarà una selezione naturale della razza.

Che il virus faccia il suo corso, teste di cazzo ne abbiamo fin troppe”.

E’ bastato questo ultimo commento lasciato su Facebook da Mariagrazia Tritto, consigliera comunale di maggioranza del Movimento 5 stelle a Noicattaro, in provincia di Bari, a scatenare l’ira di cittadini e associazioni territoriali che ne chiedono le dimissioni.

La consigliera pentastellata era intervenuta in risposta ad un post privato di un cittadino in riferimento agli assembramenti di giovani nel paese della provincia barese di ieri 6 dicembre: “I ragazzi di Noicattaro, molti dei quali hanno contribuito agli assembramenti di qualche ora fa, parlano di responsabilità e maturità. Peccato però che per anni ho contribuito al festeggiamento delle loro lauree e dei traguardi (meritati) dei loro amici, e non vi dico come si combinavano, altro che responsabili. Andate a imbrogliare chi non vi conosce!”. Pronta la risposta della Tritto che ha parlato di “selezione naturale della razza”, termini che hanno fatto infuriare non solo i cittadini ma anche il Partito Democratico di Noicattaro.

I dem della provincia barese hanno espresso la loro costernazione sulla loro pagina Facebook chiedendo le sue dimissioni:

“La gravità di queste parole è disarmante, che sia una consigliera comunale a pronunciarle è inconcepibile. Chiederemo in Consiglio Comunale al Sindaco, al Presidente del Consiglio di assumere i giusti provvedimenti”.

Intanto il primo cittadino di Noicattaro, il pentastellato Raimondo Innamorato, non ha commentato il commento della Tritto.

Anche se la consigliera ha espresso la sua vicinanza in merito ai provvedimenti stringenti che il sindaco ha attuato per contrastare il contagio da Coronavirus, evidentemente non rispettato. Inoltre la Tritto ha già annunciato la ricandidatura alle elezioni del prossimo anno, a sostegno di Innamorato, ma i cittadini e le organizzazioni politiche non ne sono affatto contenti.

L’organizzazione politica Noicattaro officina civica ha infatti condiviso sulla sua pagina Facebook non solo l’ultimo commento della grillina con riferimenti alla selezione della razza, ma tutta una serie di post e commenti coloriti e volgari esternati dalla Tritto in varie occasioni sui social. “La misura è colma. Siamo stanchi, arrabbiati e disgustati”, esordisce l’organizzazione. “Abbiamo fin troppo sopportato le esternazioni di una consigliera di maggioranza che evidentemente non ha nulla a che vedere con il bon ton istituzionale. Questa volta si è superato il limite. Consigliera, studi cosa sono state le leggi razziali e magari, finita l’emergenza, vada ad Auschwitz a vedere con i suoi occhi cosa la selezione razziale da lei invocata ha provocato”.

(Il Riformista)