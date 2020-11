Frascati Scienze: La Notte Europea dei Ricercatori e delle ricercatrici

progetto #EARTH–EnhAnce Resilience Through Humanity,

la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici organizzata da Frascati Scienza

Il programma di venerdì 27 novembre

La “Notte” EARTH all’OPBG – A cura di Ospedale Pediatrico Bambino Gesù QUI

L’Agenzia Spaziale Europea – A cura di ESA – Agenzia Spaziale Europea QUI

La nutraceutica scova anche il rosmarino e concorre all’economia circolare – A cura di Museo della Terra Pontina di Latina QUI

Tessere insieme le diversità – A cura di Museo della Terra Pontina di Latina QUI

La creatività e la curiosità nella didattica di antica tradizione – A cura di Museo della Terra Pontina di Latina QUI

Diaspora e Rivoluzione in Sudan – A cura di AIGU – Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO QUI

Il Ricercatore racconta – A cura di Ospedale Pediatrico Bambino Gesù QUI

Generazione consapevole – A cura di Sotacarbo QUI

ore 9:30 Turismo e nuovi scenari post Covid 19 tra responsabilità e prossimità – A cura di Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” QUI

– A cura di Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” QUI ore 9:45 Agenda UN 2030 e l’Europa del Green Deal – A cura di CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria QUI

– A cura di CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria QUI ore 10:00 RicerchiAMO: l’eccellenza al servizio dei fragili A cura di IFO- Istituto nazionale tumori Regina Elena e Istituto dermatologico San Gallicano – IRCCS QUI

A cura di IFO- Istituto nazionale tumori Regina Elena e Istituto dermatologico San Gallicano – IRCCS QUI ore 12:00 Pandemie & Vaccini, un futuro sostenibile è nelle nostre mani? – A cura di IFO- Istituto nazionale tumori Regina Elena e Istituto dermatologico San Gallicano – IRCCS QUI

– A cura di IFO- Istituto nazionale tumori Regina Elena e Istituto dermatologico San Gallicano – IRCCS QUI ore 13:15 sPeach.D – A cura di Università Campus Bio-Medico di Roma QUI

– A cura di Università Campus Bio-Medico di Roma QUI ore 14.30 Resilienza, futuro semplice – A cura di Università Campus Bio-Medico di Roma QUI

– A cura di Università Campus Bio-Medico di Roma QUI ore 14:30 Interviste di Scienze – A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI

– A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI ore 15:00 Le grandi estinzioni di massa, conoscere il passato per affrontare il futuro – A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI

– A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI ore 15:00 Crittografia per Bambini – A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI

– A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI ore 15:00 Resilienza, dalle cellule all’individuo – A cura di Fondazione EBRI Rita Levi-Montalcini e Istituto Superiore di Sanità QUI

– A cura di Fondazione EBRI Rita Levi-Montalcini e Istituto Superiore di Sanità QUI ore 15:30 Economia circolare per la resilienza dei sistemi produttivi – A cura di Università Campus Bio-Medico di Roma QUI

– A cura di Università Campus Bio-Medico di Roma QUI ore 16:00 La Realtà Virtuale nella Fisica delle Particelle – A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI

– A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI ore 16:00 La resilienza nei cambiamenti climatici e sicurezza alimentare – A cura di Università Campus Bio-Medico di Roma QUI

– A cura di Università Campus Bio-Medico di Roma QUI ore 16:00 La Scienza è di tutti – A cura di Università degli studi di Sassari QUI

– A cura di Università degli studi di Sassari QUI ore 16:00 It’s earth o’clock – A cura di Raffa fa Cose QUI

– A cura di Raffa fa Cose QUI ore 16:30 Visita ai laboratori di Ingegneria – A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI

– A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI ore 17:00 Le collezioni geologiche storiche del Liceo Classico Statale “Ennio Quirino Visconti” (Roma) – A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI

– A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI ore 17:00 La cyber security industriale – A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI

– A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI ore 17:00 Coding Girls @ UCBM. Resilienza, femminile plurale – A cura di Università Campus Bio-Medico di Roma QUI

– A cura di Università Campus Bio-Medico di Roma QUI ore 17:00 Il grande Gioco Dell’immunità – A cura di Associazione Bioscienza Responsabile QUI

– A cura di Associazione Bioscienza Responsabile QUI ore 17:00 SuperEvolotto! La lotteria dell’Evoluzione! – A cura di Associazione G.Eco QUI

– A cura di Associazione G.Eco QUI ore 17:30 Incontro con il Prorettore e i direttori dei Dipartimenti – A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI

– A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI ore 17:30 Le scienziate e la Biologia marina – A cura di Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” QUI

– A cura di Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” QUI ore 18:00 Il cuoio materiale resiliente – parte II – A cura di ICR – Istituto Centrale per il Restauro QUI

– A cura di ICR – Istituto Centrale per il Restauro QUI ore 18:00 Biomedaqu, la biomedicina incontra l’acquacoltura – A cura di Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” QUI

– A cura di Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” QUI ore 18:30 Dove va la ricerca in nutrizione oggi? Tra pandemie, lockdown e la salute del nostro Pianeta – A cura di CREA – Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione QUI

– A cura di CREA – Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione QUI ore 19:00 La Matematica come tavolozza – A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI

– A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI ore 19:00 I cambiamenti del nostro pianeta visti dallo spazio – Webinar con Tommaso Parrinello di ESA – A cura di ESA – Agenzia Spaziale Europea QUI

– A cura di ESA – Agenzia Spaziale Europea QUI ore 19:00 Vaccini: all’incrocio tra scienza e politica – A cura di Istituto Nazionale Per Le Malattie Infettive “L. Spallanzani” – I.R.C.C.S. QUI

– A cura di Istituto Nazionale Per Le Malattie Infettive “L. Spallanzani” – I.R.C.C.S. QUI ore 19:00 COVID-19: keep calm and carry on – A cura di Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” QUI

– A cura di Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” QUI ore 20:00 Resilienza e dipinti murali: restauro e tecnologie – A cura di ICR – Istituto Centrale per il Restauro QUI

– A cura di ICR – Istituto Centrale per il Restauro QUI ore 20:00 Percorsi di luce col Club per l’UNESCO di Latina – A cura di Club per l’UNESCO di Latina QUI

– A cura di Club per l’UNESCO di Latina QUI ore 20:30 Sperimentazioni sulla casa mediterranea – A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI

– A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI ore 20:30 L’intelligenza artificiale nella produzione musicale del futuro – A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI

– A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI ore 20:30 A regola d’arte: la bellezza della matematica – A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI

– A cura dell’Università degli Studi di Roma Tre QUI ore 20:30 Racconti di Scienza – A cura di Multiversi – divulgazione scientifica QUI

– A cura di Multiversi – divulgazione scientifica QUI ore 21:00 Asimov, la robotica e le distopie – A cura di Biblioteca di Frascati per ragazzi Casa di Pia QUI

– – – – – – – –

Tanti sono i partner, nuovi e storici, che contribuiscono con attività e supporto al progetto EARTH:

ESA – Agenzia Spaziale Europea, Associazione Bioscienza Responsabile, AGET Italia, AIGU – Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO, Associazione G.Eco, AICO – Associazione Infermieri di area chirurgica e di Camera Operatoria, Alumni – ALACLAM Associazione Laureati Ateneo Cassino e Lazio Meridionale, Associazione Parimpari, Associazione Scienza Divertente Roma, Associazione Speak Science, Banca d’Italia, Biblioteca Comunale per ragazzi Casa Di Pia, BIOVOICES, Club per l’UNESCO di Latina, Consorzio Nettuno – Digital Education Industry 4.0, CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Explora Il Museo dei Bambini di Roma, Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, Fondazione EBRI Rita Levi – Montalcini, Fondazione Umberto Veronesi, FVA New Media Research, Gruppo Astrofili Monti Lepini, IFO – Istituti fisioterapici Ospitalieri – Istituto Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano, IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, IRCCS – INMI Lazzaro Spallanzani, Istituto Centrale per il Restauro, ISS – Istituto Superiore di Sanità, Ludis, Mindsharing.tech, Multiversi Divulgazione Scientifica, Museo della Terra Pontina, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Osservatorio Astronomico di Campo Catino – Guarcino, Raffa Fa Cose, Rhea Group, Sapienza Università di Roma – Green Sapiens, Sotacarbo, Tecnoscienza, Unitelma Sapienza, Università Campus Bio-Medico di Roma, Università di Roma LUMSA, Umbria Green Festival, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” centro PA.TER laboratorio Geo-Cartografico, Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi Roma Tre. Tanti anche i media partner: Greenme, Rai Radio3, Teleambiente, Giornalisti Nell’Erba, MetaMagazine, Radio Scienza, RomaTre Radio, Coelum Astronomia.

Arrivederci al prossimo anno!