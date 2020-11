Civita Castellana, iniziativa dei ragazzi Ops per il commercio locale nel periodo natalizio

Sostenere il commercio e la vendita dei prodotti locali per le prossime festività natalizie. E’ questo l’obiettivo dell’associazione Ops (Occorre provarci sempre) di Civita Castellana, che ha presentato il concorso Regali e buoi dei paesi tuoi.

«In questo momento di emergenza causata dal virus ha detto il presidente di Ops, Giorgia Alessandrini – la popolazione civitonica ha già dimostrato una volta di sapersi aiutare, allora cogliamo l’occasione per farlo di nuovo nel contesto natalizio». Possono partecipare tutti coloro che acquisteranno i regali natalizi o gli addobbi presso gli artigiani e commercianti di Civita Castellana, tingendo cosi di rosso e blu il Natale 2020. Il contest consiste nell’inviare una foto sulla pagina facebook dell’associazione, entro il prossimo 20 dicembre, degli acquisti per le feste effettuati presso i commercianti civitonici. In seguito si svolgerà un’estrazione, a cura della stessa associazione, che decreterà il vincitore del premio: un cesto natalizio di prodotti alimentari che è stato offerto della Fattoria Cavalieri.

«Abbiamo l’occasione di aiutarci e sostenerci come solo noi civitonici ha aggiunto Alessandrini – sappiamo fare. Quale periodo migliore di questo per farlo?». L’associazione Ops, proprio in questo periodo, condivide e appoggia la missione di Federico D’Ubaldo chje ha come obiettivo la ristrutturazione del campetto di basket cittadino, nella di zona San Giovanni, al fiano della ex piscina comunale che è sempre più in stato di abbandonato. Si tratta di un progetto lodelvole che gioverebbe al quartiere e alla cittadina tutta, oltre che a far felici soprattutto agli appassionati della pallacanestro

(Il Messaggero)