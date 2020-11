Ferrari 488 GT Modificata, svelata l’auto per la pista. Il video

Presentata la nuova Ferrari in edizione limitata. Si tratta della nuova 488 GT che racchiude le competenze e le tecnologie sviluppate per la 488 GT3 e 488 GTE, ma ne supera i limiti, imposti dai regolamenti tecnici e sportivi, e sfrutta tutto il potenziale. Un’auto riservata all’utilizzo in pista durante ‘track days’ e agli eventi di Ferrari Club Competizioni GT. È una sintesi perfetta, spiega Ferrari, tra la 488 GTE che disputa il mondiale endurance e la 488 GT3, regina delle competizioni per vetture GT. Modelli tra i più vincenti della storia del Cavallino Rampante, come testimoniano gli oltre 350 successi e 630 podi in gare nazionali e internazionali.

(Il Resto del carlino)