Campania, in una settimana percentuale positivi in calo del 6%.

Meno pazienti ricoverati, 78 le vittime

Continua a calare la percentuale positivi-tamponi in Campania. Nel bollettino di martedì 24 novembre si attesta al 12,8& rispetto al 13,7% di ieri. Un dato, più in generale, in forte ribasso rispetto a una settimana fa (lunedì 16 novembre era al 18,6%).

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di contagio sono 1.764 (di cui 327 sintomatici) a fronte di 13.744 tamponi processati. Il totale dei positivi dall’inizio della pandemia sale a 140.195, quello degli attualmente positivi in Campania a 102.851.

Boom di guariti: sono ben 2.344. Alto, purtroppo, il numero dei decessi: 78 relativi a un arco temporale che va dal 20 al 23 novembre.

Negli ospedali campani la situazione è la seguente: in terapia intensiva sono ricoverati 201 pazienti (stesso numero di ieri) su 656 posti letto disponibili. In calo i pazienti ricoverati in degenza ordinaria: sono 2.274, 57 meno del giorno precedente. I posti letto disponibili, tra strutture pubbliche e private, sono 3.160. In isolamento domiciliare ci sono 100.376 cittadini.

(Il Riformista)