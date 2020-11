ACCORDO POLITICO TRA AZIONE E PRI, PER TERZA FORZA LIBERAL-DEMOCRATICA

COMUNICATO STAMPA

ACCORDO POLITICO TRA AZIONE E PRI, PROVE TECNICHE DI TERZA FORZA LIBERAL-DEMOCRATICA

Roma, 23 novembre 2020

E’ partito un percorso politico comune tra Azione e Partito Repubblicano Italiano “per contrastare una coalizione di governo pesantemente condizionata dal populismo e un’opposizione a trazione sovranista, che imprigionano la politica in un costante scontro ideologico che ignora i reali problemi del paese”.

Lo scrivono nel documento politico congiunto pubblicato su La Voce Repubblicana i leader delle due forze politiche Carlo Calenda, leader di Azione, e Corrado de Rinaldis Saponaro, segretario nazionale del Pri.

“In questo difficile momento, Azione e il PRI condividono la necessità di superare i concetti di destra e sinistra del XIX secolo ed esprimono la volontà – recita il documento – di avviare un percorso che metta al centro del quadro politico una forza che riunisca tutti coloro, liberali, popolari, riformatori, che si riconoscono nei valori della Costituzione repubblicana”.

Calenda e Saponaro hanno più volte separatamente evidenziato una convergenza concettuale: un modello in cui il ruolo dello Stato deve essere quello di assicurare a tutti cure sanitarie, sicurezza e giustizia in tempi certi, istruzione e ricerca e di proteggere e garantire chi è più debole, soprattutto in un momento di transizione come quello che stiamo vivendo, ma senza mai sostituirsi alla libertà personale ed economica. E ora la convergenza diventa possibile anche sui temi parlamentari; la recente unione dei parlamentari di Azione e +Europa fornisce uno sbocco istituzionale alla voce dei liberal-democratici.

Per il Direttore de La Voce Repubblicana Bepi Pezzulli “l’area liberal-democratica è un totale maggiore della somma delle parti. Ma va superata la stagione dei partitini personali per federare la casa comune dei LibDem; il PRI ha saputo far convivere Sapdolini, La Malfa, Maccanico, Cuccia, Biasini, Reale, Visentini. I leader moderati possono convivere in un quadro di regole condivise”.

La collaborazione include le prossime scadenze elettorali sui territori a partire dalle prossime elezioni per il sindaco di Roma, nelle quali il PRI sostiene con convinzione la decisione di Carlo Calenda di impegnarsi in prima persona per restituire alla capitale il ruolo che ad essa compete in Italia e nel mondo.

