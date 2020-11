Olga e Vincenzo, sposati da 63 anni: muoiono lo stesso giorno, erano ammalati di coronavirus

La coppia viveva a Sesto San Giovanni. Sono stati ricoverati l’11 novembre al San Gerardo di Monza, quando avevano già la febbre da diversi giorni

Si erano sposati 63 anni fa e hanno trascorso l’intera vita assieme. E assieme sono morti, per Covid-19, nello stesso giorno. Olga e Vincenzo Molino abitavano in un appartamento a Sesto San Giovanni (Milano) e se ne sono andati a distanza di un’ora, domenica pomeriggio: 83 anni lei e 82 lui. Erano in ospedale, non nella stessa camera: Olga aveva chiesto di poter tenere nella stanza una giacca del marito, per sentirlo vicino. E sono stati poco tempo lontani: dopo soli 4 giorni, alle 14 di domenica Olga è morta e un’ora dopo anche Vincenzo.

“Non uscivano, erano molto prudenti, solo il nonno andava a far la spesa e in farmacia – racconta Katia, una dei sei nipoti, che vive nella Bergamasca -.

Avevano festeggiato i 63 anni di matrimonio il 26 settembre ed erano sempre insieme”. Si erano conosciuti a 18 anni in Puglia, dove Vincenzo, originario di Pozzuoli, era andato con la famiglia. Poi, assieme, si erano trasferiti nel 1957 a Milano, e lui aveva trovato lavoro alla Falck.

Olga e Vincenzo sono stati ricoverati al San Gerardo di Monza l’11 novembre, ma già da una decina di giorni stavano male, con febbre molto alta. “È stato il nonno a manifestare i primi sintomi – racconta Katia all’Eco di Bergamo – e poi anche la nonna. Nonostante la febbre alta, per oltre una settimana il medico non è mai uscito a visitarli, gli ha dato un antibiotico dicendo che era influenza e invece era Covid-19. L’11 mattina avevano 68 di saturazione lui e 86 lei, così gli zii hanno chiamato il 112 e sono stati portati via insieme”.

(La Repubblica)