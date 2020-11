Lo stop di Speranza: “Con questi morti di Covid è lunare parlare di un Natale normale”

Anche Franceschini è molto cauto: “Le misure per dicembre andranno decise più avanti. Ma meglio dire la verità e non alimentare irrealistiche previsioni di un magico ritorno alla normalità”

Lo dice tutto d’un fiato, ma è difficile dargli torto. “Sinceramente – confida Roberto Speranza – parlare, con seicento morti al giorno, di cosa facciamo la notte di Natale mi sembra lunare. Oggi è giusto occuparci di come dare un po’ di respiro ai nostri medici e infermieri, non mi sembra il momento di discutere delle feste natalizie”. Altro che allentare i divieti, programmare cenoni, organizzare viaggi, sfruttare l’eventuale deroga al coprifuoco. Per il ministro della Salute bisogna “resistere, studiare la curva da qui a fine mese, tenere a mente come abbiamo pagato le feste di agosto. Serve grande prudenza fino al vaccino”.

Non sarà un Natale normale, non potrà esserlo. Lo pensa Speranza, lo sostiene Dario Franceschini, che rappresenta il Pd al governo. “Le misure per dicembre andranno decise più avanti – spiegava ieri ad alcuni dei ministri dem – Ma meglio dire la verità e non alimentare irrealistiche previsioni di magico ritorno alla normalità. Sarà un Natale molto diverso dagli altri. E l’esperienza di Ferragosto è lì ricordarci di non sbagliare”.

(La Repubblica)