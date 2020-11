Fiamme Gialle, ingresso per 25 nuovi atleti

Entrano a far parte dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Gialle, 25 giovani atleti, vincitori della particolare procedura di selezione ottenuta grazie ai risultati conseguiti in ambito nazionale e internazionale nelle rispettive discipline.

Tra loro spiccano i nomi di Larissa Iapichino (salto in lungo), medaglia d’oro ai Campionati Europei under 20 del 2019 e campionessa italiana assoluta 2020 (detiene anche la seconda miglior prestazione italiana di sempre con 6,80, a soli 2 cm dalla mamma Fiona May); Chiara Pellacani (tuffi), medaglia d’oro nel sincro dalla piattaforma ai Campionati Europei 2019; Alfonso Maria Scalzone (canottaggio), medaglia d’oro ai Campionati Europei 2019 e medaglia d’argento ai Campionati Mondiali 2019 nel “quattro di coppia” pesi leggeri; Benedetta Fusetti (scherma), medaglia di bronzo nella sciabola ai Campionati Mondiali cadetti e giovani 2019; Alessandro Bonamoneta (canottaggio), medaglia d’argento nel “due senza” ai Campionati Mondiali Junior 2019; Jessica Malsiner, Elia Barp e Stefano Radovan medaglia di bronzo nella staffetta nordica mista alle Olimpiadi Giovanili 2020 e, infine, Linda Zingerle (biathlon), che ha vinto, tra l’altro, tre medaglie ai Campionati Mondiali Giovani 2020: oro nella 6 km sprint, argento nella staffetta 3×6 km e bronzo nella 7,5 km inseguimento.

Gli atleti neo arruolati hanno ricevuto il benvenuto nelle Fiamme Gialle dal Comandante del Gruppo Polisportivo, Gen.B. Vincenzo Parrinello e dal Comandante del Centro Sportivo, Gen.B. Flavio Aniello che ha sottolineato: “Anche quest’anno sono particolarmente soddisfatto del livello prestazionale già raggiunto dai giovani atleti ed atlete che entrano a far parte del Corpo della Guardia di Finanza. Riceviamo in dote un autentico patrimonio di risorse umane che consentirà ulteriori arricchimenti del già ricco palmares delle Fiamme Gialle. Come sempre, ci impegneremo, forti di una consolidata tradizione, a non disperdere alcuna loro energia agonistica, valorizzandoli al massimo in campo nazionale ed internazionale”.