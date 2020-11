L’Independent ha definito Salvini la “cheerleader di Trump”

“Salvini” continua il pezzo, “non ha mai nascosto il suo supporto a Trump, è apparso in pubblico con il cappello Maga e una mascherina Trump 2020”.

Il giornale inglese Independent ha riservato a Matteo Salvini un nomignolo poco lusinghiero, ossia ‘Cheerleader di Trump’: come si legge nell’articolo: ‘Il politico di estrema destra italiano Matteo Salvini ha iniziato a diffondere false teorie complottiste riguardo le elezioni americane. Su Radio24 questa mattina, Salvini non ha fornito alcuna prova ma ha ripetuto le parole di Trump sul fatto che negli Usa sia in atto una frode elettorale”.

“Salvini” continua il pezzo, “non ha mai nascosto il suo supporto a Trump, è apparso in pubblico con il cappello Maga e una mascherina Trump 2020 e ha anche copiato alcuni slogan trumpiana per la sua campagna in Italia”.

(Globalist)