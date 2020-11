Frutta autunnale: tutti i benefici della melagrana

Con l’arrivo del freddo autunnale cambiano i frutti di stagione e, tra quelli che fanno il proprio debutto proprio in queste settimane, c’è anche la melagrana.

Proveniente dall’Asia sudorientale ma ormai comunemente coltivata in America e in Europa, la melagrana è nota in Italia anche con il nome di melograno, che è invece il termine con il quale si indica la pianta da cui proviene. Equivoci lessicali a parte, i tipici semini di colore rosso brillante – i cosiddetti arilli – che riempiono questo frutto presentano delle peculiarità da non sottovalutare; questi possono essere infatti impiegati in cucina in diversi modi, dando un tocco di originalità e sapore a varie preparazioni.

Vantaggi e usi in cucina della melagrana

Gli effetti benefici che la melagrana ha sul nostro corpo sono davvero preziosi, motivo per cui bisognerebbe consumare questo frutto il più possibile durante i mesi freddi. Tra le peculiarità più conosciute e da apprezzare di questo frutto c’è la sua azione antitumorale, dovuta alla presenza di tannini e polifenoli, che aiutano l’organismo a contrastare in particolare i tumori al seno e alla prostata. La melagrana, inoltre, è in grado di agire sulle infezioni che coinvolgono gli apparati gastrointestinale, respiratorio o urinario, ed è anche un ottimo aiuto per la digestione e la diuresi, grazie all’alto contenuto di fibre. Il suo essere ricca di vitamine, poi, dà un sostegno in più all’apparato cardiocircolatorio e al sistema immunitario.

Come consumare questo frutto tipico dell’autunno? L’ideale sarebbe mangiarlo fresco, dunque una buona idea è acquistare porzioni già pronte all’uso come quelle di melagrana in chicchi dei Fratelli Orsero, ad esempio, perfette per fare uno spuntino sano durante la giornata. Questa modalità di consumo però non è l’unica: la melagrana si presta infatti a diversi usi in cucina e si può aggiungere ad esempio a uno yogurt o a una macedonia di frutta, ma anche a delle ricette salate, come le insalate di cavolo rosso, di farro o di cous cous, per dare un sapore davvero insolito e stuzzicante alla preparazione. Un altro modo per consumare questo prezioso frutto è farne una bella spremuta, avendo poi cura di filtrare i piccoli semini contenuti nei chicchi.

Un integratore ottimo per i più piccoli

La melagrana è particolarmente indicata per dare un sostegno in più all’organismo, cosa che vale ancora di più se si parla di bambini. Per i più piccoli, infatti, questo frutto può fungere da vero e proprio integratore, fornendo al loro corpo elementi necessari per una crescita corretta ed equilibrata: è il caso, ad esempio, dell’azione di supporto che la melagrana dà al sistema immunitario, grazie all’alto apporto di vitamine, di grande aiuto per combattere influenze e allergie stagionali. Da non sottovalutare neanche la carica di minerali presente nella melagrana, che rafforza le ossa e aiuta la memoria visiva, favorendo il rendimento nello studio.