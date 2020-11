Oriolo: guarita una positiva. Oggi ore 19 diretta su Covid e pedonalizzazione piazze

EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO NUOVO CASO – GUARITA UNA DELLE PERSONE RISCONTRATA POSITIVA DI RECENTE – OGGI ALLE 19 IN DIRETTA PUNTO DELLA SITUAZIONE SULL’EMERGENZA E SUI RISULTATI SUL QUESTIONARIO SULLA PEDONALIZZAZIONE DELLE PIAZZE

La ASL di Viterbo ci ha comunicato stamane la positività di una persona residente. Sono state nuovamente attivate le misure di quarantena, di sicurezza e di prevenzione ed è in corso l’attività di sorveglianza sanitaria nonché l’indagine epidemiologica.

Il nostro più grande augurio va al nostro concittadino per una guarigione il più rapida possibile. Per ciò che concerne il caso odierno, la persona, è paucisintomatica. Si tratta di un caso la cui eziologia è sfortunatamente sconosciuta. La persona in questione è Matteo Diamanti, che tra l’altro è rimasto in isolamento da più di 10 giorni. A ogni buon conto e a titolo solamente precauzionale i genitori hanno ritenuto di tenere chiusa la loro attività MetroPizza fino all’esito dei loro tamponi.

Inoltre, possiamo anticipare una nuova buona notizia, che sarà ufficializzata prossimamente dalla nostra ASL trascorsi i tempi tecnici di trasmissione dei referti: una delle persone riscontrata positiva a ottobre è risultata negativizzata dopo aver effettuato il tampone di controllo ed è quindi ufficialmente guarita!

Vogliamo ribadire ancora a nostra vicinanza a tutte le persone positive, per la grande responsabilità che stanno dimostrando.

A oggi di conseguenza permangono 19 positivi.

Stasera alle 19 in diretta sulla nostra pagina punto della situazione online sull’emergenza in corso. Sarà anche l’occasione per rendere pubblici i risultati del questionario relativo alla pedonalizzazione delle nostre piazze svolto durante il mese di settembre.

Manteniamoci fiduciosi

#nessunoresteràindietro