Dopo i no mask, Taffo punta alla politica e attacca i negazionisti come Barillari:

“Sono’ inaccettabili”

Il consigliere regionale ostenta posizioni negazioniste, e l’agenzia funebre attacca “Stanno morendo più di 200 persone al giorno. Segnaliamo in massa questo soggetto per fargli chiudere l’account?”

Taffo contro Barillari. L’ultima sfida sui social, che ha già raccolto centinaia di like e retweet, è quella dell’ormai celebre agenzia funebre contro il consigliere regionale del Lazio.

Ex m5s, no vax e ora anche negazionista, Davide Barillari è finito nel mirino della Taffo, eccentrica, creativa e spesso discussa impresa funebre, che stavolta ha deciso di denunciare pubblicamente quello che ritiene un atteggiamento semplicemente “inaccettabile”.

Già noto per le sue posizioni provocatorie, davanti ai quasi 27mila nuovi contagi e 217 morti di oggi, a un totale di quasi 16mila ricoveri e alle 1651 persone in rianimazione, Barillari ha postato oggi su Twitter una combo di 7 foto che mostrano altrettante sale di pronto soccorso senza pazienti del Nord Italia, da Milano a Torino a Treviso. E sopra la scritta: “Decine di video girati in queste ore all’interno di ospedali e pronto soccorsi fanno vedere una realtà assai diversa da quella propagandata dal regime e dai loro servili media. A chi dobbiamo credere?”. E poi l’hashtag: #fineemergenza.

Alla Taffo non è andata giù e così dopo un paio di ore ha scatenato la contro-reazione sui social: “Noi siamo un’agenzia funebre e questo non rientra nel nostro piano editoriale, ma questo è inaccettabile – si legge nel loro tweet – Stanno morendo più di 200 persone al giorno. Segnaliamo in massa questo soggetto per fargli chiudere l’account?”. E giù cuori, commenti, retweet e segnalazioni.

(La Repubblica)