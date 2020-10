Nuovo balzo dei contagi in Italia: quasi 25 mila casi con 205 decessi. Record di tamponi

I dati del ministero della Salute segnalano un aumento di 3 mila contagi in un giorno a fronte di quasi 200 mila test

Nuovo balzo dei contagi in Italia: i casi giornalieri, comunica il ministero della Salute, sono stati 24.991, circa 3 mila più di ieri, con 205 decessi, meno dei 221 di ieri. Sensibile l’aumento die tamponi effettuati, che hanno raggiunto quota 198.952 contro i 174.398 di martedì, circa 25 mila in più. In totale i decessi salgono a quota 37.905. Il numero dei ricoveri ordinari è salito di 1.026 (ieri +958), portando il totale a 14.981, mentre le terapie intensive in più sono 125 (ieri +127), arrivando a 1.536 totali.

In Lombardia boom di contagi, oltre 7500 nuovi casi

La regione con più casi risulta ancora una volta la Lombardia, che registra anche oggi un sensibile incremento: 7.558 contro i 5.035 di ieri. C’è anche da dire che la Lombardia ha registrato oggi un incremento di tamponi pari a 41.260 (ieri era stato di 29.960); quindi il Piemonte con 2.827 casi (ieri 2.458), la Campania con 2.427, in calo rispetto ai +2.761 di ieri, e a seguire il Veneto con 2.143 (ieri 1.526), il Lazio con 1.963 (ieri 1.993), la Toscana con 1.708 (ieri 1.823), l’Emilia Romagna con 1.212 (ieri 1.413), per fermarci alle regioni in cui si è superato il +1.000 di nuovi casi positivi. Nessuna regione registra 0 casi.

Quella con l’incremento più contenuto è oggi il Molise con 19, ed anche con il minor incremento di tamponi (476). Il totale nazionale dei casi sale a 589.766. Anche oggi in significativo aumento i guariti, 3.416 (ieri 3.362), per un totale di 275.404. Il numero dei positivi attuali si impenna ancora, +21.366 (ieri +18.406), e sono ora 276.456. Di questi, sono in isolamento domiciliare in 259.940 pazienti, +20.216. Il numero totale di casi testati sale a 9 milioni 197mila 638; quello di tamponi effettuati a 15 milioni 152mila 038.

Lazio: occupato 31% posti rianimazione programmati

“Attualmente, nel Lazio, i posti letto occupati dai pazienti Covid positivi nelle strutture ospedaliere sono il 57% di quelli programmati per pazienti Covid, che sono complessivamente 2.913. Per quanto riguarda più dettagliatamente le terapie intensive e sub intensive, attualmente è occupato il 31% dei posti letto programmati”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, fornendo i dati relativi all’epidemia delle ultime 24 ore.

“Tutti i posti programmati saranno attivati entro il 7 novembre“, aggiunge l’assessore precisando che “si sta lavorando ad una nuova ordinanza per ampliare ulteriormente i posti programmati con altri 1.450 posti letto ordinari e con altri 80 posti di terapia intensiva. Ad oggi – spiega ancora D’Amato – i posti Covid già attivati in terapia intensiva e sub intensiva sono 371 e i posti letto ordinari per Covid attivi sono 2.032 (sabato arriveranno a 2.247). Inoltre, sono 146 le stanze disponibili nella rete delle strutture alberghiere assistite per Covid positivi clinicamente guariti” conclude l’assessore.

