L’allarme di Sala: “Se la pandemia si scatena a Milano l’effetto è dirompente” 

Il sindaco lancia un appello agli over 65: “Restate a casa, se uscite rischiate di più”. E valuta di spegnere le telecamere dell’Area B

Massima attenzione per arginare l’ondata del virus che sta dilagando nelle metropoli. Perché “se la pandemia si scatena in una grande città” come Milano “l’effetto è dirompente”. L’avvertimento è del sindaco Giuseppe Sala, intervenuto in radio e sui social per rassicurare i cittadini e dirgli che farà tutto quello che deve fare “per far sì che Milano sia protetta”. “Sono verso la fine del mio mandato ma per me adesso l’idea del consenso, del futuro, conta zero. Per me adesso conta una sola cosa: il bene della mia città, l’amore per la mia città, la protezione dei miei cittadini”

“La situazione è oggettivamente grave e io non posso stare qua a girarmi dall’altra parte – continua – bisogna fare le cose con buonsenso”. Tra queste c’è il coprifuoco che da giovedì scatterà in Lombardia, dalle 23 alle 5, e le altre misure previste nell’ordinanza regionale.

Milano non può pagare questo prezzo

“Il quadro è questo: adesso c’è un’impennata dei ricoveri in Lombardia tranne che per tre province, Bergamo, Brescia e Cremona, perché li c’è una sorta di immunità. Ma che prezzo hanno pagato per arrivarci? Milano non può pagare questo prezzo, per le sue dimensioni avrebbe un problema enorme”.

Appello agli over 65: ‘state a casa’

Da qui l’appello del sindaco a stare a casa, rivolto soprattutto a chi ha superato i 65 anni di età. “Poco fa ho parlato con il professor Remuzzi che mi ha detto che in Italia ci sono stati 36 mila morti a oggi, e di questi, 33 mila sono over 65. Quindi – sottolinea – distinguiamo tra chi è contagiato e chi purtroppo ci lascia le penne”. “Noi dobbiamo proteggere quella fascia di età. Quindi rivolgo un invito agli over 65: ‘state a casa in questo momento, vedete poca gente, rinunciate agli affetti purtroppo, ma siete quelli più a rischio’“.

Coprifuoco in molte grandi città

Quanto alle polemiche sul coprifuoco, “questa idea di chiudere la sera – Sala precisa – non è che sia una follia che è nata in Lombardia, oggi Parigi è in lockdown dalle 21 alle 6 per un mese, io sono stato a Londra tre settimane fa e alle 22 i ristoranti chiudono, Barcellona ha i centri commerciali chiusi per 10 giorni. Quindi le grandi città hanno oggi questo tipo di rischio, purtroppo è cosi'”.

“Su Area B probabilmente torneremo su nostri passi”

Intanto, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, potrebbero spegnersi le telecamere di Area B, la zona a traffico limitato con divieto di accesso per i veicoli più inquinanti e per quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci, entrata nuovamente in funzione dopo mesi, il 15 ottobre.”Io sull’Area B non ho nessun problema e probabilmente – annuncia – ritorneremo sui nostri passi, perché in questo momento ha senso”. Mentre nessuno stop per le telecamere dell’Area C.

Il governo aiuti il commercio

Le nuove restrizioni per il contenimento del coronavirus incidono pesantemente sulle attività economiche. Il sindaco lo riconosce e auspica l’intervento del governo. Il coprifuoco “è chiaro che va a toccare, a colpire, una fascia del commercio e io – dice Sala – mi sto sgolando con il Governo per far sì che questa fascia in particolare in questo momento sia tutelata e aiutata”.

