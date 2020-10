“Io sindaco di Roma? Se mi candidassi, sarei un cialtrone”. Era il 2018

Il video di Calenda diventa virale

Se utilizzassi il lavoro fatto per il tavolo su Roma per candidarsi a sindaco, sarei un cialtrone. Non lo farò neanche morto, mi piace fare altre cose”.

Era il 2018, neanche troppo tempo fa. E a parlare è Carlo Calenda, che proprio in questi giorni ha confermato la sua candidatura a sindaco di Roma. Certo, in questi due anni sono cambiatre tante cose: il cambio di Governo, la nascita di Azione, non da ultimo la pandemia di Covid-19. Ma due anni fa, era ancora Virginia Raggi sindaca della Capitale: le elezioni alle quali Calenda non si sarebbe candidato ‘neanche morto’ sono proprio queste, in cui si è candidato. Sarebbe d’obbligo una spiegazione più approfondita sul perché di un cambiamento di idee così radicale, dal ‘neanche morto’ al ‘è un mio dovere’.

