La corsa al Campidoglio, Di Maio: “Raggi? Ha lavorato bene ma non mi fossilizzerei sui singoli”

“Non scarichiamo nessuno – spiega il ministro degli Esteri ai microfoni di Lucia Annunziata – ma abbiamo bisogno di alleanze programmatiche”. Lezzi: “Virginia merita rispetta”. Lo staff del ministro: “Sostegno alla sindaca, no a strumentalizzazioni”

“In questo governo si lavora bene, abbiamo un buon rapporto con Zingaretti, Franceschini e Gualtieri. La mia idea è fare un’alleanza programmatica nelle grandi città, così come si è fatta nel governo e dovremo fare al più presto un tavolo nazionale. Io non mi fossilizzerei sul singolo nome, come Raggi e Sala, noi dovremo affrontare insieme il tema di tutte le città senza scaricare nessuno”. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a ‘Mezz’ora in più’ su RaiTre, rispondendo a chi gli chiede se Virginia Raggi sarà candidata a Roma nonostante la contrarietà del Pd.

E spiega: “Per me la Raggi ha lavorato bene, penso semplicemente che abbiamo bisogno di sindaci che spendano bene i soldi del Recovery Fund”.

“Escludo – dice inoltre – una scissione del Movimento 5 stelle. Per la mia esperienza come capo politico, ritengo che il Movimento sia “abbastanza elastico” e che “quando ci sono delle sollecitazioni, non si spezzi”. “Sono anni che nel Movimento ci sono idee diverse e convivono insieme. Adesso, dopo 11 anni, c’è bisogno di mettere alcune cose organizzative”.

“Virginia merita rispetto”. E’ la reazione di Barbara Lezzi alle parole di Di Maio. “Raggi merita il rispetto di tutti perchè ha lavorato con determinazione e coraggio di fronte al malaffare e ha dovuto gestire un’offensiva mediatica senza precedenti. Non si tratta di fossilizzarsi ma si tratta, appunto, di coerenza. Perchè io guardo al M5s prima di tutto e il M5s deve guardare ai cittadini per prima cosa.

Forza M5s. Forza Virginia Raggi”. Attacca l’ex ministra grillina su Facebook.

Immediata la reazione dello staff del ministro che chiarisce: “Di Maio è stato molto chiaro: per portare avanti un tavolo sulle amministrative del 2021 bisogna parlare di tutte le città, non di un singolo comune o di un singolo nome. Il ministro Di Maio ha sostenuto e sostiene la sindaca Raggi, troviamo invece becera la strumentalizzazione che si sta facendo delle sue parole, molto chiare e nitide”, conclude la nota

(La Repubblica)