E’ stato pubblicato l’ebook “Pandemia e crisi: un altro mondo è necessario“,

una riflessione del movimento per l’acqua sviluppata in questi mesi sull’attuale emergenza sanitaria a partire dalla convinzione che questa rappresenta uno vero e proprio spartiacque per l’impatto che avrà sulla vita delle persone, sulla società e sull’economia.

Come in tutte le grandi crisi, sul serio “niente sarà come prima”.

Si apre una biforcazione, per cui diventa possibile mettere in discussione le fondamenta su cui si è retta la fase neoliberista inaugurata da quarant’anni oppure saremo di fronte ad una regressione delle condizioni di vita, reddito, lavoro e anche di democrazia e libertà delle persone.

Se vogliamo stare in campo rispetto a quello che succederà, diventa necessario, intanto, che ci dotiamo di una nuova visione, di una narrazione generale, per un altro mondo possibile e che aggredisca i nodi di fondo che ci propone questa nuova fase di crisi sistemica.

– sito web

– FB

– Twitter

(Forum italiano dei movimenti per l’acqua)