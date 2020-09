studente-genio dichiara guerra alle malattie degenerative.

Due lauree in due mesi

Pisa, Giulio Deangeli punta a quattro lauree per un percorso di studi articolato tra medicina, ingegneria e biotecnologia per sconfiggere malattie come Sla, Alheimer e Parkinson

«I successi di Giulio possono incoraggiare tanti altri ragazzi di talento – ha aggiunto la rettrice della Sant’Anna, Sabina Nuti – nel proseguire i loro studi e spingerli a mettere le proprie conoscenze a servizio della collettività».

Quello di Deangeli è un percorso di studi articolatissimo per raggiungere lo scopo della sua vita di ricercatore: trovare risposte importanti per combattere e vincere le malattie degenerative come Sla, Parkinson e Alzheimer.

«Le malattie neurodegenerative sono un problema sociale di proporzioni immense e tremendamente complesso – ha concluso lo studente – e le competenze che ti dà la medicina non sono sufficienti per affrontarlo. Per questo ho sentito la necessità di seguire un percorso di studi multidisciplinare che mi permettesse di parlare la lingua del medico e quella dell’ingegnere e del biologo. Andrò all’estero per migliorarmi ulteriormente: a Cambridge potrò lavorare nel gotha mondiale della ricerca sulle neurodegenerazioni. Ma il mio obiettivo è di tornare a lavorare in Italia».

(La Nazione)