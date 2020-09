Papa Francesco vieta i tariffari delle nozze

Le registrazioni telefoniche dei parroci che chiedono soldi

Da quando è iniziato il suo pontificato, Papa Francesco ha criticato duramente i «tariffari delle celebrazioni». A luglio ha firmato un documento vaticano in cui chiarisce che le offerte non sono «tasse da esigere» ma un atto libero dei fedeli. Un attacco a quei «parroci affaristi» che chiedono tariffe fisse per celebrare matrimoni, cresime o comunioni in chiesa. Ma il Papa è stato davvero ascoltato? Per capirlo abbiamo fatto telefonate a diverse parrocchie in giro per l’Italia fingendo un imminente matrimonio.

(La Stampa)