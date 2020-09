UNA ROADMAP CLIMATICA PER L’ITALIA il 13 e 16 OTTOBRE

La Sessione istituzionale, il 13 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, modalità Live streaming, in lingua italiana.

La sessione vedrà la presentazione della Roadmap italiana per il clima – proposta da Italy for Climate – per raggiungere l’obiettivo della neutralità carbonica entro metà del secolo e un dibattito con i rappresentanti istituzionali nazionali e internazionali in merito alle possibili misure da adottare per allineare il Recovery plan a tale obiettivo.