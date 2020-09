Roma, il nasone più bello della città

“Ci abbiamo lavorato due giorni e adesso, nel nostro municipio, c’è il nasone più bello di Roma”.

Fabio Piattoni, consigliere eletto nel parlamentino del municipio V con la lista Marchini, ex Pd, due giorni fa ha organizzato una piccola colletta e avviato il restyling della fontanella in viale Giovanni Battista Valente 139, al Prenestino. Reperiti i circa 100 euro necessari ad acquistare le vernici, Piattoni ha ripulito il basamento in marmo, e poi ridipinto la fontana, aggiungendo lo stemma di Roma Capitale e il nome dell’antica fonderia che aveva realizzato il “nasone”.

Perché, visto il ruolo istituzionale che ricopre, non richiedere l’intervento del dipartimento alla Manutezione urbana del Comune? «Ci sono centinai fontanelle abbandonate in città, il Comune lo sa ma non è in grado di intervenire: è scandaloso – attacca Piattoni – abito li vicino e con altri residenti ho deciso di farla rivivere. Oggi mi sono nascosto dietro a una macchina per osservare le reazioni dei passanti a lavoro concluso, è stato emozionante. Dicono che adesso, al Prenestino, abbiamo il più bel nasone di Roma»

