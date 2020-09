COMUNICATO

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SU 9 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 181 CASI DI QUESTI 95 SONO A ROMA E ZERO DECESSI. INIZIO ANNO SCOLASTICO AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA, SOLO QUALCHE SEGNALAZIONE DI ASSEMBRAMENTI DI GENITORI DAVANTI AGLI ISTITUTI’

***APP SALUTE LAZIO: DA OGGI SULLA APP SALUTE LAZIO È DISPONIBILE L’ELENCO GEOLOCALIZZATO DEI DRIVE IN DELLA REGIONE LAZIO DOVE SI ESEGUONO I TEST PER IL COVID-19;

***CERTIFICATO MEDICO SCOLASTICO: necessario dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni per la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica e per assenza per malattia superiore ai 5 giorni per gli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria di secondo grado. In entrambi i casi le assenze, rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione;

***NELLE PROVINCE SI REGISTRANO 43 CASI E ZERO DECESSI NELLE ULTIME 24H. NELLA ASL DI LATINA SONO TREDICI I CASI E DI QUESTI CINQUE SONO CASI DI RIENTRO TRE DA SINGAPORE, UNO DA CAMPANIA E UNO DA TOSCANA. TRE SONO CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI. NELLA ASL DI FROSINONE SONO VENTI I CASI E DI QUESTI TRE HANNO UN LINK CON ALBANIA E QUATTRO DI NAZIONALITA’ ALBANESE HANNO UN LINK FAMILIARE TRA LORO. CINQUE SONO RIFERITI AD UN CLUSTER DI UNA FESTA DI COMPLEANNO NOTO E ISOLATO. NELLA ASL DI RIETI SI REGISTRANO DIECI CASI E SI TRATTA DI TRE CASI CON LINK DA SARDEGNA E QUATTRO CASI CON LINK AD UN CLUSTER DI UNA FESTA PRIVATA NOTO E ISOLATO;

***ASL ROMA 1: SONO 35 I CASI NELLE ULTIME 24H. DI QUESTI OTTO I CASI CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO E ISOLATO. UNDICI CASI SONO COLLEGATI AD UN CLUSTER DOVE E’ IN CORSO L’INDAGINE EPIDEMIOLOGICA E SEI I CASI DI RIENTRO;

***ASL ROMA 2: SONO 40 I CASI NELLE ULTIME 24H E TRA QUESTI QUATTRO I CASI DI RIENTRO, DUE DAL BANGLADESH, UNO DA EGITTO E UNO CON LINK ALLA COMUNITA’ DEL PERU’. TRE CASI INDIVIDUATI DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE. VENTIDUE SONO CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

***ASL ROMA 3: SONO 20 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI QUATTRO CASI DI RIENTRO, UNO CON LINK DA SARDEGNA, DUE DA MESSICO E UNO DA UCRAINA. QUATTORDICI SONO CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

***ASL ROMA 4: SONO 3 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

***ASL ROMA 5: SONO 21 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

***ASL ROMA 6: SONO 19 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI DUE CASI DI RIENTRO UNO CON LINK DA SARDEGNA E UNO DA SICILIA. OTTO I CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

“Su 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 181 casi di questi 95 sono a Roma e zero decessi. Da oggi sulla app Salute Lazio è disponibile l’elenco geolocalizzato dei drive-in della Regione Lazio dove si eseguono i test per il COVID-19. Al momento non risultano all’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio comunicazioni da parte dei servizi di prevenzione delle Asl circa criticità nelle scuole. Sono stati segnalati solamente alcuni assembramenti all’entrata degli Istituti legati soprattutto a gruppi di genitori. Nella Asl Roma 1 sono 35 i casi nelle ultime 24h e di questi otto i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Undici casi sono collegati ad un cluster dove è in corso l’indagine epidemiologica e sei i casi di rientro. Nella Asl Roma 2 sono 40 i casi nelle ultime 24h e tra questi quattro i casi di rientro, due dal Bangladesh, uno dall’Egitto e uno con link alla comunità del Perù. Tre i casi individuati dal medico di medicina generale. Ventidue sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 20 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, due dal Messico e uno dall’Ucraina. Quattordici sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 3 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 21 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro uno con link dalla Sardegna e uno dalla Sicilia. Otto i contatti di casi già noti e isolati. Nelle province si registrano 43 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono tredici i casi e di questi cinque sono casi di rientro, tre da Singapore, uno dalla Campania e uno dalla Toscana. Tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone sono venti i casi e di questi tre hanno un link con l’Albania e quattro di nazionalità albanese hanno un link familiare tra loro. Cinque sono riferiti ad un cluster di una festa di compleanno noto e isolato. Nella Asl di Rieti si registrano dieci casi e si tratta di tre casi con link dalla Sardegna e quattro casi con link ad un cluster di una festa privata noto e isolato“ commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

14 settembre 2020