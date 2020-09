Mascherine cinesi, 1,2 milioni di euro sequestrato alla Pivetti

Ha incassato 23 milioni di euro per la vendita di 10 milioni di mascherine Ffp2 (destinate ad ospedali ed operatori) alla Protezione Civile, ma quei dispositivi «non rispondevano alle caratteristiche minime pattuite».

Così Irene Pivetti, ex presidente della Camera, ora amministratore unico della Only Italia Logistics Srl che quei dispositivi ha importato dalla Cina ad inizio marzo, è nei guai per frode in pubblica fornitura. Il sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Ciro Vittorio Caramone non ha avuto dubbi sulla strada da intraprendere una volta ricevuta la consulenza tecnica richiesta alla società di certificazione milanese Italcert. Ha disposto il sequestro preventivo di un conto corrente alla banca Sella Patrimoni, aperto in una filiale romana.

Gli uomini della Guardia di finanza di Savona hanno sequestrato un milione e duecentomila euro, importo identico a quello ritrovato in aprile dagli stessi finanzieri inviati dalla procura di Savona.

(La Stampa)