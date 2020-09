Bracciano: con lucidità e capacita comunicativa tre agenti della Polizia Locale sventano un tentato suicidio

Di Cinzia Orlandi

Hanno dimostrato prontezza, lucidità ed una spiccata competenza di tipo comunicativo assertivo i tre agenti della Polizia Locale che ieri hanno sventato un tentato suicidio. I due agenti del Corpo Intercomunale di Polizia​ Locale​ di Bracciano Manziana, brillantemente coordinati dal Comandante Claudio Pierangelini, ieri martedì 8 settembre, nel primo pomeriggio, dopo la segnalazione giunta presso la sala operativa del Comando di Via delle Palme, sono prontamente intervenuti per andare in soccorso di un uomo sulla cinquantina in preda ad atti di autolesionismo. L’uomo, affetto da gravi problemi psichiatrici, residente a​ Bracciano, nella sua abitazione​ era in in preda a psicosi delirante con manie suicide, armato di coltello e già con i segni di innumerevoli ferite. Gli agenti hanno valutato con fermezza e prontezza la situazione e, senza usare minimamente la forza, hanno trovato i canali comunicativi idonei ad avvicinare ed a far calmare l’uomo, che ha lasciato l’arma e si è lasciato poi assistere dal personale sanitario presente. Il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Bracciano Manziana, Claudio Pierangelini, esprime grande soddisfazione ed apprezzamento per quanto svolto dai suoi agenti, ai quali ha prontamente inviato un elogio ufficiale:”Gli Agenti hanno dimostrato grande professionalità e sangue freddo risolvendo una situazione che poteva, da un momento all’altro, degenerare in tragedia. Siano uno sprone per tutti, questi interventi che portano lustro al Corpo Intercomunale e alla categoria tutta”.