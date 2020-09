CITTA’ METROPOLITANA ROMA, SCUOLA, ZOTTA: ”PROSEGUE LA DISTRIBUZIONE DI BANCHI MONOPOSTO”

“Dal primo settembre scorso abbiamo iniziato a distribuire banchi e sedie monoposto nelle scuole superiori di Roma e del territorio metropolitano. Nella sola giornata di martedì scorso abbiamo rifornito 15 scuole e stiamo procedendo in altri Istituti superiori. Contiamo entro l’inizio delle lezioni di completare la fornitura dei circa 8000 banchi e 3000 sedie che la Città metropolitana ha acquistato con i fondi Pon. Gli arredi sono stati oggetto di una richiesta da parte delle scuole al nostro Ente metropolitano. Abbiamo fatto una ricognizione per quanto riguarda l’utilizzo dei banchi biposto e in completa autonomia, possiamo stoccare quelli inutilizzati dalle scuole per conservarli. Abbiamo migliaia di banchi nuovi, acquistati in tempi recenti e non credo sia il caso di buttarli. Per quelli inutilizzabili, procederemo a smaltirli in maniera differenziata, attivando tutte le procedure di gara”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma

Di seguito l’elenco delle scuole dove sono stati distribuiti banchi e sedie e dove in questi giorni saranno disponibili nelle classi.

“Di Vittorio Lattanzio” – Roma, “Primo Levi” – Roma, “Vivona” – Roma, “Aristotele” – Roma, “Garibaldi” – “Aristotele” – Roma, “Garibaldi” – Roma, “De Pinedo Colonna” – Roma, “Piaget Diaz” – Roma, “Paciolo” – Roma, “Augusto” – Roma, “Calamatta” – Roma, “Galilei” – Roma, “Plauto” – Roma, “Via Immacolata” – Civitavecchia.

“Virgilio” – Roma, “De Sanctis” – Roma, “Peano” – Monterotondo, “Giorgi Woolf – Roma, “Volta” – Tivoli, “Volta” – Guidonia, “Ferrari” Roma (comprese succursali), “Spallanzani” – Tivoli, “Via Tiburto” – Tivoli, “Manara” – Roma, “Amari” – Ciampino, “Mercuri” – Marino, “Caffe’” – Roma, “De Amicis, Cattaneo” – Roma, “Armellini” – Roma, “Amaldi” – Roma (comprese succursale), “Stendhal” – Tivoli, “Catullo” – Monterotondo, “Bachelet” – Roma, “Artusi” – Roma (comprese succursali), “D’Assisi” – Roma, “Volterra” – Roma, “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (comprese succursali), “Olivieri” – Tivoli, “Ambrosoli” – Roma (comprese succursali).