Montepulciano, scoperta setta e violenze sessuali, arrestato il guru

La promessa era quella di aiutare a “sviluppare l’energia positiva”. Parole vuote per manipolare persone fragili e insicure, spesso a causa di lutti o gravi traumi familiari, e spingerle a donare tutti i risparmi e a diventare oggetti sessuali.

Due misure cautelari sono state eseguite dalla squadra mobile della questura a carico di un uomo di 46 anni e della sua compagna cinquantenne, fondatori di un’associazione (“Nautilus Xenolid“) che sulla carta promuoveva la medicina alternativa ma che nei fatti serviva alla coppia per ottenere sesso e denaro.

Il guru, Andrea Paolini, 46 anni, è finito ai domiciliari, mentre la compagna Stefania Fabbro è stata colpita da obbligo di dimora nel comune di residenza (Montepulciano). Una decina le vittime accertate, ma le indagini – coordinate dalla pm Angela Pietroiusti – sono ancora in corso e altre persone potrebbero farsi avanti nelle prossime settimane. Le accuse sono violenza sessuale ed esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta. A Paolini viene contestato anche l’esercizio abusivo della professione medica, per aver visitato pazienti affetti da gravi patologie pur non avendo alcun titolo.

Fondamentale per l’inchiesta la testimonianza di una mamma, preoccupata per la figlia che si comportava in modo sfuggente e aggressivo.

La donna ha scoperto una donazione di 8.000 euro nei confronti dell’associazione e ha iniziato a indagare, arrivando anche a mescolarsi tra gli adepti durante un incontro. Il resto lo ha fatto il paziente lavoro di indagine della squadra anti sette della questura.

Secondo le accuse la coppia propagandava farneticanti teorie (con tanto di riferimenti al film Matrix) nel campo della medicina, della psicoterapia e in generale sui massimi sistemi. “Diceva che viviamo in un Matrix, siamo tutti robot manovrati da presenze ultraterrene – una testimonianza – diceva di essere l’uno, una cosa assoluta, sosteneva di essere nato per liberare le persone dal Matrix e trasformarle in amore”.

Le vittime, tutte persone in crisi per infelici circostanze di vita, venivano attirate con la promessa di guarire dal “mal di vivere” e quasi senza accorgersene si trasformavano in burattini nelle mani del guru.

Il primo passo era un corso di formazione di 65 ore, al costo di 1.500 euro, in cui Paolini proponeva la sua teoria secondo cui “l’anima è divisa in piccole altre anime che si trovano sia sulla terra che in altri pianeti”. In realtà gli obiettivi erano molto più bassi. In uno di questi corsi, in un agriturismo a Volterra, una ragazza sarebbe stata abusata di fronte a diversi testimoni. Paolini l’avrebbe avvicinata in piscina trattenuta con la forza, sussurrandole che si trattava “di accelerare il percorso evolutivo”

