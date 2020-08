Roma: Morassut, serve sindaco costituente e affidabile

(ANSA) – ROMA, 21 AGO – “Un nuovo Sindaco deve porsi alla testa di un movimento costituente per la riforma dell’ordinamento di Roma Capitale attraverso una modifica costituzionale. E nel frattempo ottenere, ad ordinamento vigente, dal Governo nazionale le migliori e più vantaggiose condizioni finanziarie per far ripartire Roma. A queste condizioni, Roma può ripartire. Virginia Raggi, nonostante il grande consenso di cui ha goduto, non è stata capace di ottenere queste due semplici e chiare cose. Non ha avuto né forza né autorevolezza per farlo”. Così il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut, in un articolo pubblicato su Strisciarossa. “Occorre – spiega Morassut – un nuovo schema politico. Può essere, questo schema, un accordo con la Raggi al secondo turno? Mi domando se per convincere la maggioranza dei romani possa bastare e se, in caso di vittoria, possa funzionare una politica che si basa su una discriminante antifascista e basta. Mi domando perciò se non occorra, in primo luogo, un nostro profilo che punti ad avere la maggioranza di consensi su una linea chiara. Credo che la proposta politica dei democratici debba essere sintonizzata sul termine di affidabilità”. “Roma – continua – potrebbe essere l’occasione per sperimentare anche una nuova fase dello stesso Pd. Con una lista dei Democratici. Aperta e Aperta e lontana dai bilancini di corrente. Embrione di una costituente per un nuovo soggetto politico aperto che derivi dal Pd innovandolo radicalmente ma senza tradirne i valori”.