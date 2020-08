Coronavirus, il bollettino di oggi 20 agosto: 845 nuovi positivi e 6 morti

Si conferma la tendenza alla crescita del numero dei casi di persone positive al coronavirus.

Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 845 le persone risultate positive, per un totale di 256.118 casi dall’inizio dell’epidemia. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 642. Il dato odierno dei nuovi contagiati è il più alto dallo scorso 16 maggio, quando se ne registrarono 875. Allora l’Italia era ancora nella fase di lockdown che due giorni dopo terminò con l’inizio della cosiddetta ‘fase 2’. Così come ieri, nessuna regione italiana è a contagio zero.

GRAFICI E MAPPE

A pesare in maniera significativa (in alcune regioni per quasi la metà) sul numero dei contagi sono i risultati delle attività di screening sulle persone che rientrano da viaggi e vacanze all’estero e in varie località italiane. Dati che preoccupano e vengono sottolineati da amministratori locali, esperti e uomini politici.

Nelle ultime 24 sono morte altre 6 persone, ieri i decessi erano stati 7: il bilancio sale così a 35.418 vittime. Rispetto a ieri cresce anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che passa da 66 a 68. Gli attualmente positivi sono 16.014 Con un incremento di 654 rispetto a ieri. Le regioni con più casi oggi sono Veneto (159), Lombardia (154), Lazio (75), Toscana 59, Emilia Romagna (52).

Sono 52 i nuovi contagi di coronavirus registrati in Piemonte per un totale di 32.221 Dei 52, 43 sono asintomatici. (Dei 52 casi, 31 screening, 18 contatti di caso, 3 con indagine in corso. I casi importati sono 26 su 52). Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.562 (+12 rispetto a ieri). Altri 540 sono in via di guarigione, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale rimane di 4142 deceduti risultati positivi al virus. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (uguale a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 83 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 891 I tamponi diagnostici finora processati sono 548.568, di cui 301.861 risultati negativi.

Valle d’Aosta

Un nuovo caso positivo al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta. Lo si legge nel bollettino del ministero della Sanità. Gli attualmente contagiati salgono a 11, di cui uno ricoverato con sintomi all’ospedale Parini di Aosta. I casi totali salgono a 1.221. I morti restano 146, i guariti 1.064. Complessivamente nella regione alpina sono stati eseguiti 23.753 tamponi (+119 rispetto a ieri).

Liguria

Sono 31 i nuovi casi di positività al Covid segnalati nelle ultime 24 ore in Liguria, e tornano i decessi: 2 uomini, un 55 enne e un 89 enne, deceduti entrambi il 16 agosto all’ospedale San Paolo. È quanto emerge nel bollettino quotidiano diffuso da Regione Liguria sulla base del flusso Alisa-ministero. I tamponi effettuati sono stati 2.361. Scendono di 2 i ricoverati, che sono ora 22, uno dei quali in terapia intensiva. I positivi in regione in questo momento sono 1.332. Rispetto ai nuovi contagi: 4 sono in Asl 1 ( 3 contatti di casi confermati e 1 rientro viaggio estero), 3 in Asl 2 (2 contatti di casi confermati e 1 struttura sociosanitaria), 17 in Asl 3 (7 contatti di casi confermati, 1 struttura sociosanitaria, 6 segnalazioni dipartimento prevenzione, 3 rientro viaggio estero), e 7 in Asl 5 di cui 5 contatti di casi confermati e 2 segnalazioni dipartimento di prevenzione.

Crescono i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia: nelle ultime 24 ore si registrano 154 nuovi positivi di cui 30 debolmente positivi e 5 casi a seguito di test sierologico su 13.757 tamponi effettuali (per un totale complessivo di 1.446.233). Ieri i tamponi erano stati invece 9.000. Si contano anche due altri decessi a causa del Covid per un totale complessivo dall’inizio della pandemia di 16.846 persone. I guariti e i dimessi sono 51 in più rispetto a ieri (per un totale di 75.449 persone), mentre in terapia intensiva ci sono due pazienti in più per un totale di 16 persone. I ricoverati non in terapia intensiva sono 155 (+4 rispetto a ieri).

Trentino Alto Adige

Sono quattro i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Trentino, su 1.721 tamponi analizzati. Lo comunica l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, rimangono tre i pazienti ricoverati, uno dei quali si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale S.Chiara di Trento.

I quattro nuovi casi sono attribuibili a cittadini dell’est Europa rientrati in Trentino dopo un soggiorno nel loro paese d’origine. Durante il periodo di isolamento previsto per i rientri, è stato eseguito il test che ha dato responso positivo. Impennata di nuovi casi di coronavirus anche in Alto Adige. Le nuove positività sono 21, un numero così elevato che non si registrava da aprile, ovvero durante il lockdown. Su 1.137 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore ben ventuno sono risultati positivi. Dopo intere settimane caratterizzate dal ‘doppio zero’, ovvero nessun caso e nessun decesso, da circa quattro settimane i casi di Covid-19 in provincia di Bolzano sono tornati a salire ma sempre sotto quota dieci al giorno. I nuovi 21 casi, tre dei quali interessano lavoratori agricoli, fanno salire il dato complessivo di persone positive a 2.832. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri altoatesino sono 8, una di esse si trova in terapia intensiva. Restano fermi a 292 i decessi. L’Azienda sanitaria altoatesina rende noto che delle 1.846 persone attualmente in isolamento domiciliare (il triplo rispetto a un mese fa), 334 sono ritornate da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Il numero di guariti è 2.401.

Friuli Venezia Giulia

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 230 (11 più di ieri). Tre sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e nove sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 14 nuovi contagi, di cui 6 contratti fuori regione; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.547: 1.437 a Trieste, 1.102 a Udine, 768 a Pordenone e 237 a Gorizia, alle quali si aggiungono tre persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.969, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 210. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Sono 159 i casi di positività registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Il dato complessivo dei contagi sale a 21.534 dall’inizio dell’epidemia. Lo riferisce il bollettino della Regione. È uno balzi più alti nei nuovi infetti dalla fine del lockdown, il 18 maggio scorso. Il maggior numero di casi riguarda la provincia di Treviso, (+91) con un nuovo focolaio in un’azienda di carni e 25 turisti trovati contagiati al rientro dalla Croazia. Si conta anche una nuova vittima, che porta il totale dei decessi in regione a 2.100. Le persone attualmente positive sono 1.789, in isolamento 6.565. “La partita importante delle vacanze sta pesando”, è stato il commento del governatore del Veneto Luca Zaia.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.626 casi di positività, 52 in più rispetto a ieri, di cui 25 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Con un numero di tamponi fatti tra i più alti dall’inizio della pandemia: ieri sono stati 11.184. Lo riferisce la Regione Emilia-Romagna specificando che dei 52 nuovi casi, quasi la metà (25) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 28 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. La maggior parte dei nuovi contagi (28) sono collegati a vacanze o rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Su 25 nuovi asintomatici, 12 sono stati individuati attraverso gli screening regionali su particolari categorie di interesse, 11 grazie all’attività di contact tracing mentre 2 casi sono emersi dai test pre-ricovero. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, la provincia che presenta il maggior numero di casi è Bologna, con 17 nuovi positivi di cui 6 asintomatici. Più della metà dei nuovi casi è legata a ragazzi con meno di 25 anni di ritorno dalle vacanze, in Italia (3 casi dalla Sardegna) o all’estero (6 casi dalla Croazia, 1 dalla Grecia). Dei rimanenti casi, due casi sono stati individuati grazie al contact tracing nell’ambito di focolai già noti, uno è di rientro dall’estero (Marocco) e 4 sono stati infine classificati come sporadici. I tamponi effettuati ieri sono 11.184, per un totale di 801.167. A questi si aggiungono anche 1.354 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.816 (21 in più di quelli registrati ieri). Non si registra nessun decesso in tutto il territorio dell’Emilia-Romagna. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.731 (+24 rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. Salgono a 8 i pazienti in terapia intensiva (+1) mentre scendono a 77 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-4 rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 24.355 (+31 rispetto a ieri): 31 clinicamente guarite, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 24.324 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Toscana

In Toscana sono 10.984 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (16 identificati e 43 da attività di screening). L’età media dei nuovi casi è di 34 anni. Dei 59 casi, 17 sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 12 per vacanza (più 4 contatti). Altri 11 sono relativi a un cluster in un centro migranti, sette sono riferibili a cittadini residenti fuori regione, la cui positività è stata notificata in Toscana. Non si registrano nuovi decessi. I ricoverati nei posti letto Covid oggi sono 29 (+4), 5 in terapia intensiva (stabili).

Marche

Sono 13 i casi positivi al coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore su 1.036 tamponi analizzati. Questi casi comprendono rientri dall’estero, contatti di rientri dall’estero, screening percorso sanitario e casi in ambiente di vita/divertimento. Lo rende noto il Gores: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.579 tamponi, di cui 1.036 nel percorso nuove diagnosi e 543 nel percorso guariti.

Umbria

Sono 17 i nuovi casi di coronavirus, 1.580 i totali, accertati nell’ultimo giorno in Umbria. Arrivano quindi a 117 gli attualmente positivi secondo i dati ufficiali pubblicati nel sito della Regione. Sono complessivamente 11 i pazienti con il Covid ricoverasti nelle strutture sanitarie umbre, di cui uno in terapia intensiva. Stabile a 80 il numero dei morti. Eseguiti 1.527 nuovi tamponi nelle ultime 24 ore, 138.051 in tutto.

Lazio

“Oggi nel Lazio si registrano 115 casi e un decesso. Di questi il 73% sono casi di importazione e il 37% dai rientri della sola Sardegna. Sono 75 i casi a Roma città. Il picco dei casi è dovuto ai contagi soprattutto in Sardegna. È assurdo tornare ai livelli di aprile per il mancato rispetto delle regole durante la movida, ci si può divertire in sicurezza”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota. “Gli altri casi di importazione – aggiunge – provengono: in nove casi dalla Spagna, quattro dalla Grecia, quattro dall’Emilia-Romagna, due da Malta, uno dall’Etiopia, uno dalla Croazia, uno dall’Ucraina e uno dall’India. Nel monitoraggio settimanale del ministero e dell’Iss il valore RT del Lazio è in calo a 0.7 e si conferma l’ottimo contact tracing – ha aggiunto D’Amsto -. Ringrazio il nostro personale sanitario per lo sforzo notevole lavorando con le tute a 40 gradi nei drive-in”.

Abruzzo

Sono complessivamente 3581 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 24 e 59 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2841 dimessi/guariti (+1 rispetto a ieri, di cui 11 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2830 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 268 (+3 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza

Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 144159 test. 27 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 240 (+2 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 308 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 889 in provincia di Chieti, 1658 in provincia di Pescara, 697 in provincia di Teramo, 28 fuori regione e 1 per il quale sono in corso verifiche sulla provenienza. I 4 positivi di oggi sono residenti in provincia dell’Aquila (1), Chieti (1), Pescara (1), Teramo (1). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Campania

Sono 53 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale precisando che, di questi, 12 sono riferiti a rientri dall’estero o sono contatti di precedenti casi di rientri. Nel bollettino quotidiano si comunica inoltre che, nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 2.381 tamponi. Il totale dei positivi in Campania sale a 5.456 su 371.608 tamponi complessivamente processati. Il dato relativo ai decessi non subisce variazioni e resta fermo a 440, così come quello dei guariti, che rimangono 4.345.

Molise

Quattro i nuovi casi in regione. Un numero che porta il totale a 507 casi totali. Nessuna vittima (23 dall’inizio dell’epidemia). I nuovi tamponi sono 218 (30.677 in totale).

Puglia

Oggi su 2.682 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 20 casi positivi in Puglia: 4 in provincia di Bari; 4 nella Bat; 7 in provincia di Foggia; 3 in provincia di Lecce; 1 in provincia di Taranto ed 1 da fuori regione. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 276314 test; ad oggi sono 3.991 i pazienti guariti, 389 i casi attualmente positivi di cui 61 ricoverati, in aumento rispetto ai 56 di ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.935.

Basilicata

Due casi di positività al coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata, sui 330 tamponi analizzati: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che si tratta di “persone di nazionalità estera e provenienti da stato estero in isolamento in Basilicata”. I residenti in Basilicata positivi sono 12 e sono tutti in isolamento domiciliare, così come una persona è tuttora ricoverata nell’ospedale “San Carlo” di Potenza, pur essendo risultata negativa al secondo tampone di verifica. Immutati gli altri dati: 28 morti dall’inizio dell’emergenza e 374 guariti. Finora sono stati analizzati 51.958 tamponi, 51.343 dei quali sono risultati negativi.

Calabria

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 139.012 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.377 (+10 rispetto a ieri), quelle negative sono 137.635”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: restano 97 i decessi dall’inizio dell’emergenza (dato invariato da 82 giorni).

Sicilia

Trentasette casi di coronavirus in più in Sicilia, dove attualmente i contagiati sono 790: 41 ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva e 741 in isolamento domiciliari. Ieri l’aumento era stato di 45 unità. Sono 3.785 i casi totali, 2.799 i dimessi guariti. Restano 286 i deceduti. Registrato un incremento dei tamponi pari a 2.982.

Sardegna

“Aggiornamento sul resort dell’isola di Santo Stefano. Vi informo che, completati i tamponi: 25 i positivi, tutti del personale, un solo turista. In totale 26 e pare stiano tutti bene. Dei 25 del personale solo tre sono residenti a La Maddalena. Fra i tre, due casi ci erano già conosciuti. Il terzo si aggiunge. Uno solo di questi è a la maddalena da tempo antecedente, gli altri sono ancora a Santo Stefano. I dipendenti sono circa per metà sardi di diverse località. Seguiranno aggiornamenti”. Lo scrive su Facebook il primo cittadino de La Maddalena, Luca Montella, in riferimento ai tamponi eseguiti sulle 470 persone bloccate in via precauzionale nel resort dell’isola di Santo Stefano dove nei giorni scorsi un lavoratore è risultato positivo a coronavirus.

(La Repubblica)