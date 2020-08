Gallipoli, scempio sulla spiaggia di Lido Pizzo: “In questo paradiso abbandonati chili di rifiuti”

Punta della Suina e Lido Pizzo sono due rinomate spiagge di Gallipoli.

Frequentate da residenti, turisti e volti noti dello spettacolo, negli anni hanno reso Gallipoli meta prediletta per le vacanze estive. Eppure c’è chi non vuole bene a quell’area e ne fa scempio. Le immagini, girate da Antonio De Lorenzo, un barese in villeggiatura proprio in quella zona, raccontano quanto accaduto dopo la notte di Ferragosto: il mattino seguente l’uomo ha provato a raggiungere il mare, ma ha trovato davanti a sé cumuli di spazzatura.

“Ogni tipo di rifiuto possibile è stato abbandonato sulla spiaggia”, dice riferendosi al tratto ad accesso libero che si trova proprio fra Punta della Suina e Lido Pizzo.

Ha visto attorno a sé bottiglie e cartacce, bicchieri di plastica, cicche di sigarette e addirittura tende da campeggio, e armandosi di buona volontà ha provveduto a ripulire, con l’aiuto di altri presenti. In realtà il 16 agosto De Lorenzo si è trovato di fronte a quell’orrendo spettacolo per la seconda volta. Era già successo il giorno dopo la notte di San Lorenzo (10 agosto), altro appuntamento estivo giovanile all’insegna del bivacco. “Solo che allora non abbiamo fatto foto dello stato iniziale perché ci vergognavamo dello schifo lasciato”. Dopo il 15 agosto, però, ha filmato tutto, e lo ha inviato per e-mail alle istituzioni, dal Comune di Gallipoli alla Regione Puglia, “e anche al presidente Michele Emiliano” (la zona rientra, fra l’altro, all’interno del parco naturale regionale Isola Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo). Ma finora non ha ottenuto nessuna risposta.

VIDEO

(La Repubblica?