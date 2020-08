Regno Unito. Londra: la Marina per fermare i migranti se la Francia non interviene

10Negli ultimi giorni centinaia di migranti stanno attraversando la Manica in piccole imbarcazioni. Molti sono bambini senza genitori e c’è anche una donna in attesa

Secondo la Bbc, che riprende le dichiarazioni del sottosegretario all’Istruzione Nick Gibb, il Regno Unito sta pensando di ricorrere anche a questi mezzi estremi, se non si interrompe il flusso di migranti in viaggio dalla Francia verso le coste inglesi, che ha raggiunto, negli ultimi giorni, cifre ragguardevoli. Gibb sta anche facendo pressione sulle autorità francesi perché fermino le centinaia di piccole navi. I migranti devono sapere, ha dichiarato Gibb, che “le conseguenze saranno gravi se tentano ancora di attraversare”. “Negozierò con molta determinazione” con le autorità francesi per affrontare il problema di questi sbarchi, ha aggiunto ancora il ministro.

Oltre mille migranti sono arrivati nel Regno Unito, usando piccole imbarcazioni, a luglio, mentre 235 sono stati fermati soltanto nella giornata di giovedì. Tra di loro anche un gruppo di bambini e una donna agli ultimi giorni di gravidanza.

Quest’anno sono stati quasi 4000 i migranti che hanno attraversato la Manica in oltre 300 piccole imbarcazioni mentre nel 2019 circa 677.000 si sono trasferiti nel Regno Unito come migranti di lungo periodo per ragioni di lavoro o studio. Ci sono state anche 49.000 richieste d’asilo. Rispetto a queste cifre i 4000 arrivi non autorizzati di quest’anno rappresentano soltanto meno dell’1% di tutti i migranti dello scorso anno.

(Avvenire)